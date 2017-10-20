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Бизнес

Как сэкономить на связи, если ты СТУДЕНТ?

Если ты студент, это еще не значит, что нужно отказывать себе во всем. Нужно просто знать, как и на чем можно сэкономить. Вот бережливая подсказка для самых молодых и активных, прогрессивных и современных от мобильного оператора О! — тариф «Переходи на О! СТУДЕНТ».

Близится пора модулей, нужно постоянно готовить рефераты, искать необходимую информацию в Интернете, а еще смотреть лекции зарубежных преподавателей, принимать участие в вебинарах, да и просто общаться с одногруппниками и сокурсниками.

Мобильная связь стала неотъемлемой статьей расходов современного человека, а студента — тем более!

Быть в самой гуще виртуальных событий, всегда оставаться на связи с друзьями поможет огромный интернет-пакет объемом 16 гигабайт и бесплатное общение в сети О! — всего 80 сомов в неделю.

И никакой тарификации Интернета после исчерпания первых 16 гигабайт на максимально возможной скорости.

Подключиться к тарифу «Переходи на О! СТУДЕНТ» могут учащиеся учебных заведений Кыргызстана в любом из офисов продаж и обслуживания О! или у промоутеров компании. Обязательно нужно представить свой паспорт и действующий студенческий билет или зачетную книжку.

Мобильный оператор О! позаботился о самом нужном — доступной мобильной связи для студентов! Так чего медлить? Скорее переходи на О!, студент!
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