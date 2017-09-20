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Бизнес

«Элдик Интернет» от MegaCom — присоединяйся к большинству!

Все больше кыргызстанцев подключаются к тарифному плану «Элдик Интернет» и уже оценили преимущества высокоскоростного 4G LTE. Абоненты могут подобрать для себя оптимальный вариант с необходимым объемом гигабайт. Пакет «Элдик Интернет 130» был специально разработан для большинства жителей Кыргызстана. Всего за 130 сомов в неделю вы получаете 8 ГБ Интернета на максимальной скорости, 200 минут разговоров и 200 SMS внутри сети, а также 30 минут разговора вне сети.

Невероятную популярность пакетов «Элдик Интернет» подтверждают отзывы и самих пользователей соцсетей:

Айбек Рысалиев: «Интернет, предоставляемый MegaCom, по моему мнению, самый лучший вариант на рынке. В моем распоряжении 3 гигабайта в основном пакете и еще 3 гигабайта в режиме 4G. А когда они заканчиваются, то начинается безлимитный режим! Мне хватает. Сегодня многие общаются через мессенджеры. Так что мобильный Интернет — это просто необходимость!»

Айгуль Жумакадырова: «Раньше я платила за мобильный Интернет больше 2 тысяч сомов. Но подключившись к «Элдик Интернет», стала ощутимо экономить средства. При этом пользуюсь Интернетом без ограничений. Вместе с детьми смотрим фильмы. И даже иногда использую мобильный телефон в качестве модема — раздаю родным Интернет».

Алексей Сибиряк: «Я с MegaCom уже 8 лет — надежный оператор!»

Для удобства абонентов внушительный объем безлимитного Интернета предоставляется на неделю без разделения по дням.

При необходимости к любому из выбранных пакетов можно подключить турбокнопку с высокоскоростным Интернетом до конца срока действия пакета.

Стоимость перехода на тарифный план «Элдик Интернет» составляет 60 сомов + недельная абонентская плата за выбранный пакет. Команда перехода на данный тариф: *303*130*1#

Подробнее о тарифе узнайте на сайте компании или, позвонив на номер *678.

«Элдик Интернет» — Интернет без ограничений!
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