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Бизнес

Внимание! АКЦИИ и СКИДКИ в магазинах O!Store

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- Купите O!Phone 4G по суперцене 4590 сомов и получите +300 сомов на свой баланс!

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Приобрести фирменные смартфоны можно в любом офисе продаж и обслуживания О! или в магазинах O!Store.

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