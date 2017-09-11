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Бизнес

Сотрудники мобильного оператора О! стали донорами

«Быть донором — полезно для здоровья», — радостно приветствовала вновь прибывших на процедуру сотрудников мобильного оператора О! Айганыш Сатыбалдиева, заместитель директора Республиканского центра крови.

Общеизвестно, что в Кыргызстане, как и во многих других странах, из-за сокращения числа доноров существует нехватка донорской крови и ее компонентов. В такой ситуации проведение Дня донора на базе головного офиса мобильного оператора О! особенно значимо. Дружный коллектив О! принял участие в мероприятии с большим энтузиазмом, а главное — на абсолютно добровольной и безвозмездной основе.

Пока в кабинет стягивались добровольцы, сотрудница мобильной станции переливания крови поделилась, почему так важно быть донором: «Научно обосновано мнение о том, что регулярная сдача крови позитивно влияет на здоровье, укрепляет иммунную систему самого донора, позволяет избежать возможных нарушений кровообращения и продлевает молодость!»

Кроме того, сам факт того, что вы можете сдать кровь как донор для лечения пациентов, может быть подтверждением того, что ваш образ жизни по-настоящему здоровый.

Отсутствие вредных привычек, хорошая физическая форма и здоровый организм — это гарантия того, что ваша кровь будет безопасна и полезна тому, кто ее получит.

«Быть донором — это еще и почетно. Возможно, что ваш благородный поступок — это спасение чьей-то жизни. Спасибо ребятам из компании О! за проявление активности!» — сказала Айганыш Сатыбалдиева.

Желание стать донорами крови изъявили многие, в итоге запасы Республиканского центра крови пополнены более чем на 19 литров.

Надо знать, что донорская кровь требуется каждый день. Без переливания крови или ее отдельных компонентов невозможно практически ни одно серьезное хирургическое вмешательство. Вы также можете присоединиться к благородной акции, обращайтесь в Республиканский центр крови г. Бишкека.
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