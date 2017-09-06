Как продолжить общение при нулевом балансе в сети О!

У вас отрицательный баланс на телефоне, а пополнение счета по разным причинам невозможно. Что делать? Делимся с вами командами спасения!

*105# Разовый сервис — «Доверительный платеж»

Для совершения важного звонка по вашему запросу мобильный оператор О! мгновенно пополнит ваш счет на 25, 50 или 75 сомов. Для этого нужно лишь набрать команду *105# и кнопку вызова. Услуга подключается разово по вашему желанию. Выгодная дисциплина — больше возможностей: размер доверительного платежа зависит от ваших ежемесячных расходов на мобильную связь: чем они больше, тем крупнее сумма зачисления, от того, насколько часто вы пополняете баланс, а также от длительности вашего обслуживания в сети О!. В течение трех дней доверительный платеж необходимо будет погасить с учетом стоимости услуги — 5, 10 или 15 сомов — в зависимости от полученной суммы. Подробнее о «Доверительном платеже», который выручит вас в самый неожиданный момент, можно узнать на сайте o.kg.

*107# Автоматическое пополнение баланса — «Автоплатеж»

Подключив эту услугу один раз, можно не беспокоиться о том, что деньги на счете закончатся в самый неподходящий момент. Когда на вашем балансе останется менее 1 сома, на ваш баланс будет автоматически поступать «Автоплатеж» в размере 20 сомов. Команда подключения — *107# (стоимость подключения 20 сомов). Сумма автоплатежа предоставляется сроком на 2 дня, стоимость его погашения — 5 сомов.

Доверительные услуги мобильного оператора О! выручат всегда.