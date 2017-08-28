И снова Globus, теперь и в микрорайоне «Тунгуч»

В Бишкеке в микрорайоне «Тунгуч» 25 августа состоялось торжественное открытие нового супермаркета Globus. К слову, это третье открытие за месяц. 4 августа открыл свои двери «Globus-Ак-Орго», 17 августа «Globus-Кок-Жар».

Новый супермаркет «Globus-Тунгуч» расположился по адресу: улица Анкара, 38. Открытие посетило более 6500 человек. Традиционно гостей порадовали конкурсами и подарками, концертной программой и выгодными покупками.

В новом супермаркете жители Бишкека смогут купить все необходимое: свежие продукты питания, товары для дома и сада, мыломоющие средства и многое другое. Подчеркнем, особое внимание в магазинах уделяется собственному производству. Производственный цех предлагает покупателям более двадцати видов хлеба, свыше тридцати наименований салатов и готовых горячих блюд. Цех также выпускает полуфабрикаты и кондитерские изделия.

Стоит отметить, супермаркет в микрорайоне «Тунгуч» — седьмой магазин сети Globus. Первый гипермаркет Globus открылся в 2015 году.

«Для нас важно не только предоставить горожанам комфортные магазины с выгодными ценами и богатым выбором товаров, но и создать новые рабочие места. За два года мы трудоустроили более 800 человек. Я считаю, это отличное достижение. Стоит отметить, наши сотрудники трудоустроены по всем нормам Трудового кодекса Кыргызской Республики. Для обеспечения высокого уровня сервиса все сотрудники проходят обучение на базе нашего учебного центра. Таким образом, мы предоставляем каждому из наших коллег возможность раскрыть свой потенциал и построить успешную карьеру, — рассказала руководитель отдела управления человеческими ресурсами сети Globus Нураим Айбашова. — Почти все действующие менеджеры магазинов начинали свой трудовой путь в компании с продавцов или кассиров и благодаря этому знают всю специфику работы. И они знают, как сделать так, чтобы наши покупатели были всегда довольны».

Она также отметила, что в новом супермаркете в микрорайоне «Тунгуч» приступили к работе 70 сотрудников.

«Я знаю, многие жители микрорайона часто спрашивали у администрации сети именно об этом магазине. С нетерпением ждали его открытия и мы — новые сотрудники. За нашей спиной серьезное обучение, а впереди много работы, чему я очень рад. Наше руководство ответственно подходит к сервису, поэтому за месяц до начала работы мы прошли обучение и сдали экзамены. У меня уже был опыт работы в магазине. Но оказалось, что многого я не знал. Поэтому обучение было очень кстати. Если работаешь в такой серьезной сети, появляется желание становиться лучше и профессиональнее», — отметил сотрудник супермаркета Анвар Исаев.

У сети магазинов Globus был насыщенный август. Сейчас команда сети готовит к открытию новые проекты не только в столице, но и в других регионах Кыргызстана.

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