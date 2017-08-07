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Бизнес

Мобильный оператор О! поможет присмотреть за вашими детьми

Новые технологии предлагают современным родителям то, о чем раньше мы даже и мечтать не могли: возможность в любое время знать, где находится ребенок — в детском лагере, в гостях у бабушки с дедушкой или на занятиях творческого кружка. Летние каникулы в самом разгаре, а с учетом того, что много времени дети проводят не дома, родителей может беспокоить, где находятся их дети и что они делают. К счастью, для душевного покоя родителей есть полезная услуга мобильного оператора О! «Где дети?», которая поможет всегда быть в курсе местонахождения вашего ребенка.

Это важно

Всегда важно знать, где находятся ваши дети. Это гарантирует спокойствие родителей и безопасность детей, а сервис «Где дети?» — самый простой и быстрый способ узнать, где в данный момент находится ваш сын, дочь или другой член семьи. Причем важная функция сервиса «Внимание, я тут» позволит абонентам-родителям максимально оперативно получать сообщение с координатами ребенка, если тот в экстренной ситуации наберет команду *7898*1#вызов (настройте в телефоне ребенка быстрый набор этой команды).

Это просто

Достоинством услуги «Где дети?» является ее простота.

Вам не потребуется ни компьютер, ни другое оборудование. Достаточно лишь, чтобы у ребенка был мобильный телефон, причем это может быть любая, даже самая простая кнопочная модель.

Удобно и то, что родителям не нужен компьютер или постоянный выход в Интернет, достаточно находиться в зоне охвата мобильной сети О!. Для старта достаточно набрать с любого телефона команду *7898#, а далее просто следовать инструкциям. Установите автооповещение, и тогда в заданное время вы будете получать SMS о том, где находится ваш ребенок: в нем вы получите адрес и ссылку на карту с нужной меткой.

Это безопасно

Информация о местонахождении членов вашей семьи, получаемая благодаря услуге «Где дети?», является конфиденциальной и доступна только родителям.

Ответ на вопрос: «Где телефон?»

Делимся с вами полезным лайфхаком: услуга может пригодиться и в случае утери телефона — с ее помощью вы поймете, где он, увидев на карте координаты места, где вы могли его оставить.

При первом подключении услуга 10 дней предоставляется бесплатно, после абонентская плата составит всего 3 сома в сутки с возможностью отправлять до 10 бесплатных поисковых запросов ежедневно. Доступ к карте с информацией о местоположении близких всегда бесплатный. 

Важно: пользование сервисом должно осуществляться по обоюдному согласию всех членов семьи.

Дополнительная информация и полный спектр услуг на сайте компании www.o.kg.

Будьте спокойны за ваших детей!
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