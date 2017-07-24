O!PEN AIR 2017 собрал более 10 тысяч зрителей!

Ежегодно тысячи жителей и гостей столицы с нетерпением ждут самый яркий и запоминающийся фестиваль лета, который неизменно становится главным музыкальным событием года. Отгремел в буквальном смысле слова — 15-й юбилейный O!PEN AIR 2017, который организовали мобильный оператор О! и клуб Promzona. Официальным партнером события выступила компания «Балтика».

Уже сейчас можно смело сказать, что этот фестиваль стал знаковым и самым мощным! Тонны небывалого звука и света, сценического оборудования были доставлены на площадку, чтобы обеспечить незабываемое зрелище для жителей Бишкека и гостей столицы.

Безопасность собравшихся обеспечивали сотни сотрудников правопорядка. С фестивальной площадки зрители вели прямые трансляции в Instagram и Facebook, проставлено более тысячи хэштегов, отправлено более сотни гигабайтов эмоций в сети мобильного оператора О!. Было очень жарко во всех смыслах, но это не помешало всем нам ощутить невероятную энергию и зарядиться незабываемыми впечатлениями!

В этом году все складывалось как никогда — уже в 15:00 на площадку прибыла первая сотня зрителей, приятным сюрпризом для которой стал саундчек самого Noize MC.

Открыли O!PEN AIR 2017 ведущие шоу, которыми, к слову, стали ребята с неугасаемой энергией — Андрей Раевский и безбашенный Денис Муравьев. На большой сцене стартовали официальные выступления бендов в стиле рок. «Зажгли» музыканты-единомышленники: дебютанты большой сцены — группа RMD (Render my dreams), авторский коллектив — группа VESTA, яркие представители бишкекской рок-тусовки — группа «Свободный Режим» и самобытный столичный бэнд «МузEcology». И вот наконец на пике разогрева появился предпоследний коллектив, резиденты клуба Promzona, зажигательные «MARS’эль»!

«Мы с друзьями приехали сегодня специально из Алматы. Атмосфера очень нравится! Мы вот даже футболочки фирменные получили. Всё очень круто!» — делится впечатлениями Екатерина.

Поклонники хэдлайнера фестиваля — легендарного Noize MC, затаив дыхание, вели обратный отсчёт времени до выхода своего кумира. Со сцены исходила такая энергия, что ни один зритель не мог устоять на месте. Молодежь то и дело кричала: «Noize MC, Noize MC, Noize MC!».

«Нас здесь больше 10 тысяч человек. Мы с вами вместе — это невероятная энергия, и этой энергий нужно делиться! Мы, мобильный оператор О!, созданы как раз для того, чтобы вы могли делиться друг с другом самым важным, и в этом году мы строим лучшую 4G сеть в стране. А сейчас давайте посмотрим и почувствуем наконец, как нас много, все вместе мы назовём лучший тариф для смартфона!

Тысячи зрителей трижды скандировали: «Переходи на О!». — Вы просто супер! Спасибо вам! Спасибо, Promzona! Спасибо, «Балтика»! Встречайте — невероятный Noize MC!!!» — кричал вместе с тысячной толпой менеджер мобильного оператора О! Юрий Челбаков.

Децибелы зашкалили, наступил тот самый момент — на сцене легенда! Речитативы Noize MC пробирали до мурашек, зрители в едином порыве подпевали любимым трекам. Этот 15-й Международный музыкальный фестиваль O!PEN AIR 2017 надолго оставит в памяти киловатты мощного звука и ощущения бесконечного драйва!

Смотрите фотоотчеты с O!PEN AIR 2017, отмечайте себя, делитесь с друзьями:

· на официальной странице мобильного оператора О! в социальной сети Facebook

· фотоотчет Дмитрия Бондарева (следите за обновлениями).