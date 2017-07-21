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Бизнес

Уже завтра — Noize MC на O!PEN AIR 2017

Внимание! Уже завтра под открытым небом Бишкека состоится главное музыкальное событие года — O!PEN AIR 2017, организаторами которого выступают мобильный оператор О! и клуб Promzona.

Вас ждет огромное количество отличной музыки, живой звук, встречи со старыми добрыми друзьями и новые интересные знакомства. Для вас выступят лучшие рок-группы страны и, конечно, специальный гость фестиваля — легендарный Noize MC. Этот O!PEN AIR 2017 обещает собрать тысячи любителей альтернативной музыки.

Более двух сотен счастливчиков уже получили свои бесплатные билеты на фестиваль, приняв участие в конкурсе на официальных страничках О! в социальных сетях.

Получить пропуск на территорию невероятной энергетики можете и вы: обращайтесь в офисы продаж и обслуживания мобильного оператора О!, пополняйте баланс на 100 сомов и получите 2 билета.

Итак, 15-й международный фестиваль O!PEN AIR 2017 стартует

Когда: завтра, 22 июля

Где: Большая сцена клуба Promzona.

Начало: в 15.00

Официальный партнер — компания «Балтика». Подробнее — на сайте openair.o.kg, а также по номерам 766, 0312 900 244.
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