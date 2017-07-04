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Бизнес

Совсем скоро! Главное музыкальное событие года — O!PEN AIR 2017

Мобильный оператор О! и клуб Promzona представят самое громкое и долгожданное событие года.

Живой звук, лучшие музыкальные коллективы Бишкека и невероятная энергетика — так коротко можно описать 15-й юбилейный фестиваль O!PEN AIR 2017, который пройдет в самом разгаре лета в Бишкеке. Хэдлайнер вечера — голос и кумир целого поколения, пожалуй, ставший уже легендой — NOIZE MC!

Иван Алексеев (он же Noize MC) привезет с собой в Бишкек новые и уже полюбившиеся песни. Этот исполнитель поет не только о любви, но и о реалиях современной жизни, громко говорит о том, о чем другие предпочитают молчать. Вас ждет смесь речитатива с зажигательной музыкой, исключительно тонкое чувство юмора и поэтические рифмы. Оригинальные тексты Noize MC пробирают до кончиков пальцев, мастерство фристайла выносит сознание, а сочетание сентиментальной лирики с взрывными треками не оставляет равнодушным абсолютно никого!

Этот O!PEN AIR 2017 обещает собрать тысячи любителей альтернативной музыки. Приходите и вы с друзьями за своей порцией драйва!

Официальным партнером выступила компания «Балтика».

Как получить билеты?

Пополните баланс на 100 или более сомов в любом офисе продаж и обслуживания мобильного оператора О! и получите сразу 2 билета на мероприятие. Адреса всех офисов можно узнать здесь.

Где и когда?

Концерт пройдет 22 июля, в субботу, на большой сцене клуба Promzona. Начало в 15.00.

Телефоны для справок: | 766 | 900–244.

Подробная информация: openair.o.kg
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