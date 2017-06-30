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Бизнес

Мобильный оператор О! запустил новый сервис «Караоке»

Получите свой «звездный час» с помощью нового портала «Караоке» от мобильного оператора О!. Любая вечеринка пройдет веселее с порталом karaoke.о.kg. Для вас представлена огромная база песен: лучшие иностранные и кыргызские артисты, поп, рок, шансон, детские композиции.

Пойте везде, где только пожелаете, ведь сервис доступен на любых мобильных устройствах — кнопочных телефонах, смартфонах, планшетах.

Для подключения наберите команду *2578#, после чего вы через SMS получите пароль из четырех цифр.

Пройдите авторизацию на сайте karaoke.о.kg, введя абонентский номер и полученный пароль, после чего можно начинать петь. С помощью портала можно сохранять свое исполнение, чтобы прослушать потом, слушать других в записи и голосовать за них, обсуждать исполнение в чате, формировать свой плейлист. Каждый день фонотека пополняется новыми песнями. Интересно, что вы сами можете рекомендовать добавление песни, написав в раздел «Обратная связь».

  • Интернет-трафик при использовании услуги karaoke.о.kg для абонентов O! не тарифицируется.
  • При первом подключении 3 дня предоставляются бесплатно.
  • Абонентская плата в день всего 5 сомов.

Подробная информация доступна на сайте www.o.kg в разделе Информационно-развлекательные услуги.

«Караоке» от мобильного оператора О! — для тех, кто любит петь!
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