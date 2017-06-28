Мобильный оператор О! сегодня предлагает на выбор сразу несколько вариантов с тем, чтобы организовать свою работу в Интернете без лишних проводов или устроить досуг с просмотром кино или мультфильмов для всей семьи. В рубрике «О!тзыв клиента» мы делимся с вами историями из жизни абонентов мобильного оператора О!.

Эрмек, фрилансер-дизайнер: «Я работаю в Интернете, и если каждый день вставать в самую рань и в час пик ехать на другой конец города в офис мне не нужно, то без ноутбука и выхода в онлайн никак не обойтись. У меня 4G WiFi Wingle, который не нужно заряжать — вставил в ноутбук или в любой USB-порт, и все работает. Могу даже собеседнику на рабочей встрече с заказчиком Wi-Fi раздать, не во всех офисах и конторах есть беспроводной Интернет, а у меня он всегда с собой».

Камила, домохозяйка: «Всей семьей выехали на Иссык-Куль. В дороге детки сильно разбаловались, и тут братишка включил на планшете канал МУЛЬТ. Все детское внимание тут же было занято просмотром любимого мультика. Благо взяли с собой роутер от О! и смотрели мобильное телевидение благодаря услуге O!TV. Интернета хватило на всю машину. Я заодно посмотрела «Смак» на Первом канале, чтобы вечером приготовить что-нибудь вкусненькое!»

Арсен, водитель грузового авто: «У меня выгодный интернет-тариф + плюс гарантия на телефон, который я приобрел в O!Store, вдобавок всюду 4G по стране. Интернет есть даже на горных перевалах — будь то перевал Монгуш на высоте 3500 метров или вершина горы Котормо высотой 4125 метров над уровнем моря в Токтогульском районе».

Как вывод — беспроводные 4G-устройства мобильного оператора О! обеспечивают надежное и элегантное решение подключения сразу нескольких устройств к Интернету как дома, так и в дороге. На выбор доступны фирменные 4G или 3G O!Phone, 4G WiFi Wingle или роутеры, которые можно приобрести в крупнейшей филиальной сети мобильного оператора О! либо просто заказать с доставкой на дом на shop.o.kg по телефону 0705 007 000 (для абонентов О! звонок бесплатный).

4G-устройства мобильного оператора О! - Интернет дома, в дороге, на работе.