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Бизнес

Сервис «Где дети?» мобильного оператора О! — гарант вашего спокойствия

У школьников и студентов начались летние каникулы, и дети отправились на отдых. Кто-то поехал к бабушкам и дедушкам в село, кто-то записался в творческий или спортивный кружок, кто-то просто остался дома. Безопасность ребенка — это то, что в первую очередь беспокоит родителей, однако в силу своей занятости не все могут быть всегда рядом со своими детьми.

Мобильный оператор О! предложил современным родителям перестать гадать о местоположении ребенка и воспользоваться услугой «Где дети?».

Преимущества услуги «Где дети?»:

  • обеспечение безопасности ребенка;
  • спокойствие родителей за своих детей;
  • получение координат подопечных автоматически по расписанию;
  • сигнал «Внимание, я тут!»;
  • возможность подключения нескольких членов семьи.

Ставшая очень популярной у абонентов О! услуга предлагает родителям полномасштабный контроль деятельности ребенка вне их поля зрения. Услуга может быть особенно полезна в том случае, если «подопечный» слабо ориентируется в городе.

Сохраните в телефон ребенка команду *7898*7# в «быстрый набор» под клавишей 1, к примеру, и при ее нажатии сработает сигнал «Внимание, я тут!», который мгновенно сообщит, где ваше чадо.

Использовать «Где дети?» можно как на мобильном устройстве, так и с помощью обычного кнопочного телефона.

Как подключить услугу «Где дети?»

Пользование услугой можно начать командой *7898# «вызов». Далее просто следуйте указаниям сервисного меню. Подробная инструкция доступна на сайте www.o.kg.

Сколько стоит

При первом подключении услуга 10 дней предоставляется бесплатно, после абонентская плата составит всего 3 сома в сутки с возможностью отправлять до 10 бесплатных поисковых запросов ежедневно. Интернет-трафик при просмотре карты с координатами не тарифицируется.

Услуга действует на всей территории Кыргызстана в обширной зоне действия сети О!.
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