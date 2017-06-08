У школьников и студентов начались летние каникулы, и дети отправились на отдых. Кто-то поехал к бабушкам и дедушкам в село, кто-то записался в творческий или спортивный кружок, кто-то просто остался дома. Безопасность ребенка — это то, что в первую очередь беспокоит родителей, однако в силу своей занятости не все могут быть всегда рядом со своими детьми.
Мобильный оператор О! предложил современным родителям перестать гадать о местоположении ребенка и воспользоваться услугой «Где дети?».
Преимущества услуги «Где дети?»:
- обеспечение безопасности ребенка;
- спокойствие родителей за своих детей;
- получение координат подопечных автоматически по расписанию;
- сигнал «Внимание, я тут!»;
- возможность подключения нескольких членов семьи.
Ставшая очень популярной у абонентов О! услуга предлагает родителям полномасштабный контроль деятельности ребенка вне их поля зрения. Услуга может быть особенно полезна в том случае, если «подопечный» слабо ориентируется в городе.
Сохраните в телефон ребенка команду *7898*7# в «быстрый набор» под клавишей 1, к примеру, и при ее нажатии сработает сигнал «Внимание, я тут!», который мгновенно сообщит, где ваше чадо.
Как подключить услугу «Где дети?»
Пользование услугой можно начать командой *7898# «вызов». Далее просто следуйте указаниям сервисного меню. Подробная инструкция доступна на сайте www.o.kg.
Сколько стоит
При первом подключении услуга 10 дней предоставляется бесплатно, после абонентская плата составит всего 3 сома в сутки с возможностью отправлять до 10 бесплатных поисковых запросов ежедневно. Интернет-трафик при просмотре карты с координатами не тарифицируется.
Услуга действует на всей территории Кыргызстана в обширной зоне действия сети О!.