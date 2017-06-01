Мобильный оператор О!продолжает расширять сеть собственных офисов продаж и обслуживания абонентов по всей республике! Активными темпами идет обустройство магазинов нового формата O!Store во всех областях страны.

На днях свои двери распахнул обновленный O!Store в городе Токмаке, жителям которого теперь не нужно будет ехать в Бишкек, чтобы выбрать новый смартфон, фирменный O!Phone или модный аксессуар. Магазин работает с 9.00 до 18.00 без перерывов и выходных по адресу: ул. Горького, 180, напротив ТЦ «Дом быта» (центральный рынок).

Главная особенность магазинов нового формата O!Store — это презентационные стенды, где представлены все модели устройств: их можно протестировать перед покупкой и решить наверняка, какую из моделей выбрать. На сегодняшний день у мобильного оператора О! самая крупная сеть собственных офисов — более 70 по всей стране.

Широчайшая сеть собственных офисов — наше достижение, которым мы по праву гордимся! Мы верны нашему главному принципу — быть всегда рядом. На сегодняшний день собственные офисы мобильного оператора О! открыты во всех областях Кыргызстана. Не важно, в какой из наших офисов обратится абонент: он может быть уверен, что он получит весь спектр необходимых услуг качественно и быстро Максим Сидоренко, коммерческий директор мобильного оператора О!

Дизайн офисов и магазинов компании разрабатывается в стиле хай-тек, а сочетание ярких цветов бренда неизменно дарит позитив. Здесь вам всегда рады помочь подключиться к мобильной сети, настроить мобильный Интернет, сменить, восстановить или выбрать красивый номер, получить детализацию, пополнить баланс без комиссии, решить любой вопрос о мобильной связи. Узнать адрес ближайшего к вам офиса продаж и обслуживания или магазина O!Store можно на сайте www.o.kg.

Мобильный оператор О! — всегда рядом!