Мобильный оператор О! снизил цену на флагманский тариф «Безлимит 4G + O!TV»

Мобильный оператор О! снизил стоимость флагманского тарифа «Безлимит 4G + O!TV» на 7/30 дней в соответствии с ожиданиями своих клиентов.

Теперь стоимость подключения к «Безлимит 4G + O!TV» на 7 дней составит всего 300 сомов, на 30 дней — 1190 сомов c учетом всех налогов. Помимо высокоскоростного безлимитного 4G-интернета без ограничения интернет-трафика, пользователям тарифов доступно 130 ТВ каналов, при просмотре которых трафик для абонентов сети О! не тарифицируется.

«Человек выбирает мобильный Интернет по трем критериям: скорость, объем трафика и цена. О! делает акцент на безлимитный Интернет, именно он бьет все рекорды по популярности запросов. Кроме улучшения качества предоставления услуг, мы стремимся сделать их самыми привлекательными и передовыми на рынке, снижаем стоимость», — пояснил директор по маркетингу мобильного оператора О! Дмитрий Жуков.

Оператор О! отмечает значительную динамику роста пользователей 4G в своей сети ежедневно, с каждым днем абоненты скачивают все больше данных. В свою очередь мобильный оператор О! совершенствуется с учетом нового поведения пользователей, сначала запустив универсальный тариф «4G Безлимит + O!TV», а вслед за этим снизив стоимость предложения на 14 процентов.

Подробнее о тарифе «Безлимит 4G + O!TV" можно узнать на официальном сайте www.o.kg.