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Бизнес

Более 7000 зрителей собрал мобильный оператор О! на концерте в Джалал-Абаде

Настоящий праздник устроил для жителей города Джалал-Абада мобильный оператор О! в поддержку новой линейки тарифных планов «Переходи на О! + ТV» и по случаю открытия крупнейшего в области магазина мобильных устройств O!Store.

Мобильный оператор О! умеет радовать своих абонентов — в этом наглядно убедились джалалабадцы. На центральном стадионе, трибунах и прилегающих территориях яблоку было негде упасть — по самым скромным подсчетам, на концерт пришли больше 7 тысяч человек, притом что стадион рассчитан всего на 5 тысяч посадочных мест. Аншлаг был вызван еще и тем, что горячо любимая кыргызстанцами группа «Город 312» выступала в Джалал-Абаде впервые!

— Добрый вечер, джалалабадцы! Как же вас много! — начал свою речь руководитель регионального отделения мобильного оператора О! Орозали Чалиев, рассказавший собравшимся о преимуществах сети О!.

Мобильный оператор О! намерен планомерно укреплять свои позиции в регионе за счет развития скоростной технологии 4G, внедрения новых удобных услуг и открытия крупнейшего магазина мобильных устройств в области O!Store (ул. Ленина, 34), где можно будет приобрести новейшие и самые востребованные модели мобильных телефонов по доступным ценам.

Концерт продлился больше двух часов, подарив гостям массу позитива и приятные подарки в виде дисков группы «Город 312» и фирменных сувениров от О!. Эмоций добавил и звездный состав отечественных исполнителей — в этот вечер по приглашению компании О! выступали только самые лучшие — народная артистка Кыргызстана Гулнур Сатылганова, любимец девушек Мирбек Атабеков, в перерывах джалалабадцев веселили признанные чемпионы юмора — резиденты «Тамашоу» — молодежный проект No name.

— Спасибо О!шке за такое классное мероприятие, — делились впечатлениями зрители. — Это настоящий праздник!

Трансляция крупного плана происходящего на сцене с помощью специально установленных огромных экранов дала возможность всем без исключения гостям не только насладиться отличным звуком, но и отлично разглядеть своих любимцев. Те же, кто не смог посетить концерт, были в курсе всего происходящего благодаря прямому эфиру с официальных страничек О! в Facebook и Instagram.

  • 28 апреля эстафету принимает город Ош. Начало концерта в 18.00. Место проведения — Центральный стадион им. А.Суюнбаева.
  • 30 апреля концерт группы «Город 312» пройдет в Бишкеке. Начало в 18.00. Место проведения — большая сцена клуба Promzona.

Переходите на О! и получите билет на концерт бесплатно!

Подробности на сайте www.gorod312.o.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/50724/
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