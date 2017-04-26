Игорь Шестаков: У антипиара есть и другая сторона

Политолог и медиаэксперт Игорь Шестаков прокомментировал начавшуюся медийную кампанию против Омурбека Бабанова.

«С учетом того, что Бабанов уже сегодня расценивается как один из основных претендентов на пост главы государства, самый большой черный пиар направлен в его сторону», — сказал эксперт.

По мнению Игоря Шестакова, в отношении других кандидатов в президенты такого черного пиара нет. «Видимо, потому, что их позиции менее значимы, чем у Бабанова», — добавил он.

Вполне закономерно: именно Бабанова будут пытаться дискредитировать по любому незначимому поводу. Игорь Шестаков

«Но у антипиара есть другая сторона: когда политик постоянно на слуху и его постоянно очерняют, люди понимают, что это ложь. Так что те, кто занимается антипиаром, должны этот факт учитывать», — сказал Игорь Шестаков.

«Кроме того, нужно посмотреть итоги выборов 2015 года в Жогорку Кенеш. «РАЖ», возглавляемый Омурбеком Бабановым, занял второе место. Так что сегодняшний высокий рейтинг продиктован и 2015 годом. Выборы и есть главный реальный рейтинг политика. Значит, его идеи и он сам пользуются поддержкой электората. Это выбор кыргызстанцев. Мне кажется, Бабанов принадлежит к политикам новой формации, он реформатор. Поэтому с ним связывают новые надежды. За пять лет его партия перепрыгнула с четвертого (выборы в Жогорку Кенеш 2010 года) на второе место (выборы 2015 года). Это показатель доверия народа», — резюмировал Игорь Шестаков.