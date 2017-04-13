Мобильный оператор О!: Впервые «Город 312» выступит в Оше и Джалал-Абаде!

Большие концерты О!, посвященные
Специально по этому случаю звездная солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко и ее команда записали видеоприглашение для кыргызстанцев.
Привет, любимый Кыргызстан! Совсем скоро мы с вами увидимся, и мы этому очень рады. Мобильный оператор О! специально для вас организовал серию эксклюзивных концертов группы «Город 312». Джалал-Абад, Ош, Бишкек, мы с нетерпением ждем встречи с вами. Будет тепло и душевно, гарантируем!
Привет, любимый Кыргызстан! Совсем скоро мы с вами увидимся, и мы этому очень рады. Мобильный оператор О! специально для вас организовал серию эксклюзивных концертов группы «Город 312». Джалал-Абад, Ош, Бишкек, мы с нетерпением ждем встречи с вами. Будет тепло и душевно, гарантируем!"Город 312"
Напомним, бесплатный билет получить можно в любом офисе продаж и обслуживания О! или у промоутеров компании. Для этого просто нужно подключиться или уже быть активным абонентом любого тарифа из линейки «Переходи на О! + TV» и пополнить баланс.
Поздравляем нашу большую семью О! и приглашаем лично вас принять участие в праздновании дня рождения любимого оператора! Собирайте друзей, берите семью, приезжайте сами. Подписывайтесь на наши страницы в Facebook, Instagram, «Одноклассники», Twitter, «ВКонтакте» и выигрывайте бесплатные билеты на концерт!