Получите скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei в магазинах O!Store

С 6 апреля при покупке мобильного устройства производства компании Huawei в любом из сети магазинов O!Store клиент получает бонус в виде скидки в 10 процентов от розничной стоимости устройства.
Абоненты мобильного оператора О!, которые станут владельцами смартфонов Huawei в рамках акции «Получи скидку с Huawei!», получат скидку в виде пополнения мобильного счета на сумму, равную 10 процентов от полной стоимости приобретенного абонентом телефона. На мобильные телефоны Huawei, приобретенные в O!Store, также предоставляется официальная гарантия.
Напомним, в ассортименте магазинов O!Store — широкий ряд официальных и сертифицированных смартфонов Apple, Samsung, Xiaomi, LG, Lenovo, Asus и других известных производителей, также представлен большой выбор фирменных аксессуаров. В магазинах есть возможность приобрести фирменные
При покупке девайсов у клиентов O!Store есть возможность на месте оформить необходимые документы для приобретения смартфона в рассрочку. При этом от покупателя требуется минимальный пакет документов.
Магазины O!Store находятся по адресам:
Ознакомиться с подробными условиями акции «Получи скидку с Huawei!» можно на официальном сайте компании www.o.kg.
О!Store — твоя счастливая покупка!