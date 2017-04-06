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Бизнес

О! организует грандиозные концерты в трех крупнейших городах Кыргызстана


Мобильный оператор О! приглашает кыргызстанцев на серию эксклюзивных весенних концертов в городах Джалал-Абаде, Оше и Бишкеке в поддержку выхода новой линейки тарифных планов «Переходи на О! + TV».

Для абонентов мобильного оператора О! любимая всеми группа «Город 312» исполнит свои лучшие песни. Первый концерт состоится 26 апреля на стадионе «Курманбек» города Джалал-Абада, затем выступление пройдет 28 апреля на центральном стадионе в Оше. Кроме «живого» выступления группы «Город 312» зрителей ждут интересные конкурсы и сюрпризы от молодежного проекта No Name, а также выступления популярных звезд отечественной эстрады — Гулнур Сатылгановой и Мирбека Атабекова.

Завершится тур большим концертом в Бишкеке 30 апреля на большой сцене клуба Promzona, где каждого ждет масса сюрпризов и отличное настроение!

Билеты на концерты можно получить бесплатно в офисах продаж и обслуживания мобильного оператора О! Для этого достаточно лишь подключиться к новой линейке тарифов «Переходи на О! + TV» и пополнить баланс в любом офисе продаж и обслуживания мобильного оператора О!

Приходите и проведите незабываемое время в компании ваших кумиров!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/48984/
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