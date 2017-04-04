Мобильный оператор О! открывает новые направления для роуминга

В течение последнего месяца список
Теперь у корпоративных и частных абонентов О! появилась возможность воспользоваться высокоскоростной услугой передачи данных — 4G-роумингом — в сети оператора Xfera (Испания). Корпоративным клиентам О! также доступны новые направления голосового и интернет-роуминга в сети операторов DNA (Финляндия), T-Mobile (Австрия), Canada Bell (Канада), Mobile One (Сингапур) и Mobitel (Шри-Ланка).
Клиенты мобильного оператора О! могут путешествовать и всегда оставаться на связи, не меняя своего номера телефона. Компания продолжает пополнять список
В общей сложности роуминг от мобильного оператора О! доступен более чем в 160 странах, а тарифы по ряду популярных направлений существенно снижаются. К примеру, стоимость 1 Мб в сетях Tele2 России и Казахстана составляет всего 1 сом. Для подключения услуги «Роуминг» необходимо набрать команду *996#. А для подключения услуги
Ознакомиться с тарифами на услуги роуминга можно на официальном сайте компании www.o.kg.
Роуминг от мобильного оператора О! — доступная и удобная связь за рубежом!