Мобильный оператор О! открывает новые направления для роуминга

В течение последнего месяца список роуминг-партнеров мобильного оператора О! пополнился еще шестью зарубежными сетями мобильной связи.

Теперь у корпоративных и частных абонентов О! появилась возможность воспользоваться высокоскоростной услугой передачи данных — 4G-роумингом — в сети оператора Xfera (Испания). Корпоративным клиентам О! также доступны новые направления голосового и интернет-роуминга в сети операторов DNA (Финляндия), T-Mobile (Австрия), Canada Bell (Канада), Mobile One (Сингапур) и Mobitel (Шри-Ланка).

Клиенты мобильного оператора О! могут путешествовать и всегда оставаться на связи, не меняя своего номера телефона. Компания продолжает пополнять список роуминг-партнеров для удобства пользования связью и мобильным Интернетом за пределами страны. А воспользоваться 4G-роумингом — одной из самых прогрессивных и высокоскоростных на сегодняшний день технологий мобильного Интернета — сегодня можно в США, России, Китае, Бельгии, Казахстане, Люксембурге, Корее, Канаде и Испании.

В общей сложности роуминг от мобильного оператора О! доступен более чем в 160 странах, а тарифы по ряду популярных направлений существенно снижаются. К примеру, стоимость 1 Мб в сетях Tele2 России и Казахстана составляет всего 1 сом. Для подключения услуги «Роуминг» необходимо набрать команду *996#. А для подключения услуги «Интернет-роуминг» — *997# до выезда из Кыргызстана.

Ознакомиться с тарифами на услуги роуминга можно на официальном сайте компании www.o.kg.

Роуминг от мобильного оператора О! — доступная и удобная связь за рубежом!