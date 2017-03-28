Премиальный пакет O!TV теперь и на «Безлимит 4G»!

интернет-трафика

По многочисленным просьбам абонентов мобильный оператор О! предлагает своим клиентам новые выгодные условия популярной услуги «Безлимит 4G» . Теперь помимо высокоскоростного безлимитного 4G Интернета без ограниченияпользователям стал доступен премиальный пакет мобильного телевидения O!TV за прежнюю стоимость.

Всего в пару кликов каждый может авторизоваться на сайте или приложении мобильного телевидения и получить доступ к 130 отечественным и зарубежным телевизионным каналам, среди которых информационно-познавательные каналы, детские программы, телеканалы о путешествиях и спортивных событиях, фильмы, сериалы и другой развлекательный видеоконтент.

Мобильное телевидение O!TV можно смотреть без ограничений по времени, при этом интернет-трафик в сети мобильного оператора О! не учитывается и не тарифицируется. Смотреть мобильное телевидение пользователи O!TV могут на компьютерах, мобильных устройствах на базе iOS и Android.

При этом стоимость услуги «Безлимит 4G + O!TV» осталась прежней, абонентская плата на 7 дней составляет 350 сомов, а на 30 дней — 1390 сомов.

Подключение и управление услугой возможно через личный кабинет мобильного оператора О! Для просмотра ТВ-каналов абоненту необходимо скачать удобное и многофункциональное мобильное приложение O!TV в. PlayMarket и AppStore, которое превратит любое мобильное устройство в полноценный телевизор.

Подробнее об услуге «Безлимит 4G + O!TV» можно узнать на официальном сайте www.o.kg.