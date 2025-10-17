17:10
USD 87.45
EUR 101.96
RUB 1.11
Бизнес

Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»

Теперь вы можете получать переводы из России и других стран еще проще — онлайн, быстро и удобно.

В мобильном приложении «Компаньон» стала доступна новая услуга — получение денежных переводов по системе KWIKPAY по ФИО прямо на кошелек или карту, без визита в отделение банка.

Все, что вам нужно для быстрого и комфортного перевода, теперь доступно в одном приложении, в любое время и в любом месте.

Получить перевод KWIKPAY очень просто.

  1. Откройте приложение «Компаньон». На главном экране выберите «KWIKPAY».
  1. Укажите, куда зачислить средства — на кошелек или карту.
  1. Введите:
  • 12-значный контрольный номер перевода (КНП);
  • сумму;
  • валюту отправленного перевода.
  1. Подтвердите перевод.
  1. Средства поступят мгновенно.

Важно: курс перевода одинаков для онлайн- и офлайн операций — всегда актуальный и прозрачный.

Удобно: история всех полученных через мобильное приложение переводов KWIKPAY доступна в этом же разделе в приложении.

Получайте переводы KWIKPAY быстро и безопасно.

«Это действительно удобно! Я получил перевод из Москвы за пару минут, сидя в кофейне в Бишкеке, по актуальному курсу. Все, что нужно, — в одном приложении. Теперь я уверен, что могу получить деньги в любое время и в любом месте!» — Игорь, постоянный пользователь приложения.

Попробуйте прямо сейчас — получайте переводы быстро.

Откройте приложение «Компаньон», выберите KWIKPAY и получите перевод по 12-значному коду уже сегодня. Ссылка на скачивание.

Мы всегда на связи: 88 00 (звонок бесплатный).
