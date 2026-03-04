MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator

MegaPay (ОсОО «Кыргызмобайлкомпани») получила официальный статус Payment Facilitator (PF) от международной платежной системы Visa.

Этот статус позволяет сервису подключать бизнес к приему платежей по картам Visa в рамках одной интеграции и одного договора. MegaPay может выступать посредником между банком-эквайером и торгово-сервисными предприятиями, упрощая процесс подключения интернет-эквайринга.

Статус PF подтверждает соответствие компании требованиям Visa в части технологической инфраструктуры и стандартов безопасности.

Главные преимущества для предпринимателей:

Быстрый старт: Сокращение сроков запуска интернет-эквайринга;

Минимум бюрократии: Снижение административной нагрузки при подключении;

Глобальные возможности: Прием международных платежей через готовый и безопасный технологический модуль;

Надежность: Статус PF подтверждает полное соответствие инфраструктуры MegaPay строгим стандартам безопасности Visa.

«Присвоение нам статуса PF от Visa — это признание наших технологических и операционных возможностей. Наша цель — вывести малый и средний бизнес на новый уровень в сфере цифровых платежей и стать для них надежным партнером», — отметили в компании.

Лицензии НБ КР № 3028080120 и № 2027080120 от 08.01.2020.