Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина

За окном зима постепенно уступает место весне, а в календаре приближается дата, которая ежегодно заставляет задуматься: что подарить близкому человеку, чтобы по-настоящему порадовать?

День святого Валентина — это повод напомнить о внимании, заботе и ценности отношений. Однако среди множества вариантов все сложнее найти подарок, который не станет просто очередной безделушкой, а оставит теплые эмоции и искреннюю улыбку.

Любовь — это замечать каждую деталь

Самые удачные подарки часто рождаются из наблюдательности.

Может быть, она часто упоминала о том, что любимый аромат закончился? Или что ей нужны новые наушники?

А он, возможно, вскользь говорил о том, что давно хочет начать бегать или приобрести новый игровой гаджет?

Чтобы не тратить время на поездки по магазинам, все больше горожан выбирают маркетплейсы. Так, в сервисе MMarket собраны товары разных категорий — от современных гаджетов и спортивных аксессуаров до профессиональной декоративной косметики. Это удобный формат, когда подходящий подарок можно выбрать всего за несколько минут.

Сценарий идеального вечера: цветы + впечатления

В этом году MMarket совместно с MTicket* решили добавить празднику романтики. Ведь самое ценное в отношениях — это время, проведенное вместе.

  1. Вы выбираете букет цветов на сумму от 3 тысячи сомов на MMarket.

  2. Вместе с ароматом свежих роз или тюльпанов вы получаете сертификат на 500 сомов от MTicket.

  3. Этот бонус становится билетом на незабываемый концерт, уютный поход в кино или захватывающий спектакль.

Сервис доступен в приложении MBANK: достаточно открыть раздел MMarket и оформить заказ прямо в смартфоне.

*узнать подробнее об условиях акции.

Комфорт, который чувствуется

Забота проявляется не только в подарках, но и в условиях их выбора. MMarket позаботился о том, чтобы Вы получили максимум удобства:

  • бесплатная доставка по всей стране при заказе от 2 тысяч сомов делает процесс покупки еще приятнее;

  • рассрочка от 3 до 12 месяцев без переплат для более крупных покупок — будь то новый смартфон или спортивное оборудование;

  • все оформляется онлайн, без визитов в банк и бумажной волокиты.

Пусть День святого Валентина в этом году запомнится не спешкой и долгими поисками, а ощущением тепла, внимания и совместных воспоминаний!

MBANK — первый цифровой.

Лицензия № 014 НБ КР.
