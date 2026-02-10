Двадцать процентов кешбэка за ОСАГО: выгодное оформление через MegaPay

В приложении MegaPay вы можете оформить ОСАГО онлайн всего за несколько минут и получить повышенный кешбэк 20 процентов!

Условия акции:

• Кешбэк 20 процентов действует при оформлении ОСАГО через страховые компании:

— НСК — акция до 31.08.2026;

— «Алма Иншуренс» — акция до 31.08.2026;

— «САКБОЛ» — акция до 30.06.2026.

• Оплата производится с баланса мобильного телефона.

• Условия ОСАГО стандартные, как и ранее.

Как оформить ОСАГО в MegaPay:

Установите или обновите приложение MegaPay в App Store или Google Play. На главном экране выберите «Сервисы» → «Страхование». Перейдите в раздел «ОСАГО онлайн-страхование». Выберите страховую компанию, ознакомьтесь с офертой и подтвердите согласие. Система автоматически отобразит зарегистрированные на вас автомобили. Выберите авто, укажите данные водителя, срок действия полиса и подтвердите платеж.

Также в MegaPay доступны другие страховые партнеры:

• ОАО «Государственная страховая организация» (Госстрах);

• ЗАО «А Плюс»;

• ЗАО «Дордой Страхование»;

• ЗАО «СК «АЮ Гарант»;

• ЗАО «Бакай Иншуренс».

Не откладывайте оформление на последний момент — позаботьтесь о своей безопасности уже сегодня и получите приятный бонус.

MegaPay — быстро, удобно и с выгодой!

Лицензии НБ КР № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020.