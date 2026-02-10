Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается

Подведены итоги 10-й недели акции «20 миллионеров».
Очередной миллион сомов нашел своего обладателя — им стала Каухар А.
Уже десять клиентов «Оптима Банка» стали миллионерами.
Впереди еще 10 победителей, которые получат по 1 миллиону сомов.
Призы для всей семьи
В рамках акции «20 чемпионов» подарки получают и дети.
Юный держатель карты Visa Optima Gold для ребенка Актан М. выиграл iPhone 17 Air.
Побеждать проще, чем кажется!
Детям достаточно пользоваться Optima24 для повседневных платежей:
• оплачивать проезд и покупки по QR;
• оплачивать мобильную связь в приложении.
Акция вышла на важный этап — ровно половина розыгрышей позади.
Сейчас самое время подключаться и получать билеты!
20 миллионеров с «Оптима Банк» — шанс есть у каждого!
Лицензия № 018 НБ КР.