Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих

О! продолжает поддерживать сотрудников госсектора, предлагая специализированное решение «О!Мамлекеттик». Это тариф для тех, чья работа не ограничивается кабинетом и требует качественной связи в самых разных условиях по всему Кыргызстану.

Главное преимущество тарифа — доступ к крупнейшей сети 4G LTE в республике. Стабильный сигнал О! в отдаленных районах и высокогорных селах позволяет эффективно работать с цифровыми сервисами и электронным документооборотом в режиме реального времени.

Что в тарифе «О!Мамлекеттик» за 250 сомов на 4 недели:

40 гигабайт интернета — для работы с почтой, документами, видеосвязью и не только;

— для работы с почтой, документами, видеосвязью и не только; Безлимит в сети О! — бесплатные звонки и SMS коллегам;

— бесплатные звонки и SMS коллегам; 20 минут — на другие сети Кыргызстана;

— на другие сети Кыргызстана; Бесплатная раздача Wi-Fi — смартфон как точка доступа без ограничений;

— смартфон как точка доступа без ограничений; O!TV — 40 популярных телеканалов.

Цифровая поддержка специалистов

Развитие инфраструктуры связи для госсектора — одно из приоритетных направлений работы оператора. Тариф «О!Мамлекеттик» делает современные технологии доступными для всех, кто участвует в развитии ключевых сфер республики.

Как подключить за пару минут?

Нужно лишь подтвердить статус сотрудника государственной или муниципальной организации в приложении «Мой О!» (скачайте или обновите приложение в Google Play или App Store):

Просто зайдите в раздел «Моя связь» → «Тарифы» → «Специальные тарифы» → «О!Мамлекеттик».

Мобильный оператор О! — лидерство, проверенное временем.

Подробную информацию о тарифе и условиях подключения можно также получить на официальном сайте o.kg или в ближайшем офисе О!Store.

ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.