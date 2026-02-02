15:10
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Бизнес

Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!

Сегодня номер телефона — это ваше цифровое имя. Мы оставляем его партнерам, диктуем новым знакомым. Красивое сочетание цифр — как дорогой аксессуар: оно говорит о статусе, внимании к деталям и индивидуальности.

VIP и Gold-номера О! стали не просто выгодной инвестицией для себя, но и красивым подарком на дни рождения и значимые даты. Это способ подчеркнуть особенность человека:

  • можно выбрать номер с годом рождения или важной семейной датой;
  • можно найти «зеркальные» цифры, которые легко запомнить с первого раза;
  • а можно просто подарить «сакральное» сочетание, которое принесет владельцу удачу.

Подарок, который окупается сразу

Такой премиальный статус можно получить БЕСПЛАТНО от Мобильного оператора О!. Условия просты и практичны: вы не платите за сам номер, а просто обеспечиваете себя или близкого человека связью на полгода вперед.

При подключении тарифа «Переходи на О! Комбо» на шесть месяцев в приложении «Мой О!», красивый номер достается в подарок!

В сети О! много свободных и редких комбинаций, но красивые номера разлетаются быстро. Чтобы сделать такой запоминающийся подарок, не нужно ехать в офис — все оформляется за пару минут в приложении «Мой О!».

Что получает именинник в комплекте с красивым номером?

  1. Полгода беззаботного общения и огромный пакет интернета.
  2. Бесплатные комбо-опции: от скидок на такси до подписок на онлайн-кинотеатры и музыку.
  3. Готовый личный бренд, который будет работать на него каждый раз, когда он оставляет свой контакт.

Сделайте так, чтобы о вашем поздравлении вспоминали каждый раз, когда на экране телефона высвечивается тот самый особенный номер.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее: o.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/360203/
просмотров: 285
Версия для печати
Материалы по теме
Мобильный оператор О! подвел итоги благотворительной кампании в Нарыне
Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
Не просто без переплат, а в плюс: как в сети О! зарабатывают бонусы
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
Популярные новости
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
Бизнес
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
2 февраля, понедельник
15:05
Кыргызстан и США развивают инвестиционное взаимодействие Кыргызстан и США развивают инвестиционное взаимодействи...
14:58
Нацбанк перечислит всю прибыль в бюджет. Профильный комитет одобрил законопроект
14:56
Учителя начальных классов в Кыргызстане получили ноутбуки
14:52
Спасатели МЧС оказали помощь украинскому туристу в Ала-Арче
14:48
При ввозе Lexus LX 570 «омолодили»: ущерб бюджету — почти 2,5 миллиона сомов