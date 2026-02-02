Сегодня номер телефона — это ваше цифровое имя. Мы оставляем его партнерам, диктуем новым знакомым. Красивое сочетание цифр — как дорогой аксессуар: оно говорит о статусе, внимании к деталям и индивидуальности.

VIP и Gold-номера О! стали не просто выгодной инвестицией для себя, но и красивым подарком на дни рождения и значимые даты. Это способ подчеркнуть особенность человека:

можно выбрать номер с годом рождения или важной семейной датой;

можно найти «зеркальные» цифры, которые легко запомнить с первого раза;

а можно просто подарить «сакральное» сочетание, которое принесет владельцу удачу.

Подарок, который окупается сразу

Такой премиальный статус можно получить БЕСПЛАТНО от Мобильного оператора О!. Условия просты и практичны: вы не платите за сам номер, а просто обеспечиваете себя или близкого человека связью на полгода вперед.

При подключении тарифа «Переходи на О! Комбо» на шесть месяцев в приложении «Мой О!», красивый номер достается в подарок!

В сети О! много свободных и редких комбинаций, но красивые номера разлетаются быстро. Чтобы сделать такой запоминающийся подарок, не нужно ехать в офис — все оформляется за пару минут в приложении «Мой О!».

Что получает именинник в комплекте с красивым номером?

Полгода беззаботного общения и огромный пакет интернета. Бесплатные комбо-опции: от скидок на такси до подписок на онлайн-кинотеатры и музыку. Готовый личный бренд, который будет работать на него каждый раз, когда он оставляет свой контакт.

Сделайте так, чтобы о вашем поздравлении вспоминали каждый раз, когда на экране телефона высвечивается тот самый особенный номер.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее: o.kg.