Бизнес

Не просто без переплат, а в плюс: как в сети О! зарабатывают бонусы

На рынке мобильной связи Кыргызстана набирает популярность новый тренд: абоненты все чаще выбирают не просто выгодные тарифы, а сервисы с функцией кешбэка. Так, мобильный оператор О! предлагает своим абонентам не просто тарифы «Переходи на О! Комбо», а целую систему накопления бонусов.

В отличие от стандартных предложений по «настройке тарифов» экосистема О! позволяет возвращать 1 процент от любых затрат на услуги связи. Например, оплата тарифа за 690 сомов — это уже 6,9 бонуса в копилку. Оплатили турбокнопку, подключили кинотеатр — получили бонусы.

Накопленные баллы объединяются с бонусами от покупок по карте Visa Cashback от O!Bank. В итоге абонент получает возможность оплачивать мобильную связь или услуги партнеров накопленным кешбэком, сводя свои реальные расходы к минимуму.

Хотите больше? Подключайте O!Prime

Премиум-подписка увеличивает кешбэк по карте Visa Cashback от O!Bank, и вы получаете 2 процента за покупки и до 100 процентов кешбэка за платежи по QR в приложении «Мой О!».

Как тратить накопленное?

Кешбэк от связи и покупок по карте суммируется, и им можно:

  • обнулить расходы на связь, то есть оплатить свой тариф накопленными бонусами;
  • оплачивать счета: бонусы принимают сотни партнеров — от кофеен до коммунальных служб.

Супершанс: 90 дней БЕСПЛАТНО!

Чтобы вы почувствовали реальную выгоду, О! дарит 90 дней подписки O!Prime бесплатно! В комплекте вы также получите +10 гигабайт интернета ежемесячно и отсутствие комиссий в приложении «Мой О!». Бесплатно подключить акционную подписку на 90 дней можно до 31 января 2026 года. Подробности на o.kg.

Вывод очевиден: зачем просто «не переплачивать», когда можно получать реальный возврат с каждого потраченного сома?

ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: № 16-0062-КР, 16-0063-КР.

ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017 г..

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024 г..
