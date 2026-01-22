14:53
Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay

Нужно срочно отправить деньги за границу, но нет возможности посетить отделение банка? MegaPay предлагает простое и современное решение — моментальные денежные переводы на банковские карты стран СНГ всего за несколько секунд.

С помощью MegaPay пользователи могут круглосуточно переводить средства на карты банков Армении, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана — полностью онлайн, без очередей и лишних хлопот.

Отправить перевод максимально просто:

  • откройте приложение MegaPay (доступно в Google Play и App Store);
  • в разделе «Платежи» перейдите в «Переводы за рубеж» и выберите нужную страну;
  • введите номер карты или счета, укажите сумму и подтвердите перевод.

Готово — деньги отправлены!

Комиссия за переводы:

  • Армения — 2 процента;
  • Азербайджан — 2 процента;
  • Казахстан (Kaspi) — без комиссии;
  • Таджикистан («Корти Милли») — без комиссии;
  • Узбекистан (Humo, UzCard) — без комиссии.

Важно отметить, что в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики трансграничные денежные переводы доступны только идентифицированным пользователям. Пройти полную идентификацию можно в любом центре продаж и обслуживания MEGA.

MegaPay — это надежный и удобный инструмент для повседневных финансовых операций, который всегда под рукой и работает тогда, когда это действительно нужно.

Лицензии НБ КР № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020.
