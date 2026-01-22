Нужно срочно отправить деньги за границу, но нет возможности посетить отделение банка? MegaPay предлагает простое и современное решение — моментальные денежные переводы на банковские карты стран СНГ всего за несколько секунд.
С помощью MegaPay пользователи могут круглосуточно переводить средства на карты банков Армении, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана — полностью онлайн, без очередей и лишних хлопот.
Отправить перевод максимально просто:
- откройте приложение MegaPay (доступно в Google Play и App Store);
- в разделе «Платежи» перейдите в «Переводы за рубеж» и выберите нужную страну;
- введите номер карты или счета, укажите сумму и подтвердите перевод.
Готово — деньги отправлены!
Комиссия за переводы:
- Армения — 2 процента;
- Азербайджан — 2 процента;
- Казахстан (Kaspi) — без комиссии;
- Таджикистан («Корти Милли») — без комиссии;
- Узбекистан (Humo, UzCard) — без комиссии.
Важно отметить, что в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики трансграничные денежные переводы доступны только идентифицированным пользователям. Пройти полную идентификацию можно в любом центре продаж и обслуживания MEGA.
MegaPay — это надежный и удобный инструмент для повседневных финансовых операций, который всегда под рукой и работает тогда, когда это действительно нужно.
Лицензии НБ КР № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020.