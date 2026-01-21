17:03
Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни

В мире, где детали формируют впечатление, даже номер телефона становится частью имиджа. Государственный оператор сотовой связи MEGA представляет тариф Exclusive — решение для тех, кто выбирает комфорт, статус и максимум возможностей в одном пакете.

Абоненты тарифа получают премиальный номер с кодом 0888 или 0880 — сочетания, которые ассоциируются с уверенностью, стабильностью и успехом. Такой номер работает на вас с первого гудка.

Тариф Exclusive включает:

  • 300 гигабайт высокоскоростного интернета;
  • 300 минут на номера других операторов Кыргызстана;
  • безлимитные звонки внутри сети MEGA;
  • бесплатную раздачу интернета;
  • 1 гигабайт интернета в роуминге;
  • доступ к сервису «Все кинотеатры + ТВ»;
  • 90 дней подписки «Яндекс Плюс» в подарок;
  • персональное обслуживание 24/7 по номеру *888.

Кроме того, для абонентов Exclusive доступны эксклюзивные привилегии:

  • 14 процентов скидки на годовой абонемент в премиум фитнес-зале Avangard;
  • 14 процентов скидки на годовой абонемент в премиум фитнес-зале KARVEN;
  • 10 процентов скидки на ежемесячный абонемент в T-club.

Стоимость тарифа — 1 тысяча 690 сомов в месяц.

Exclusive от MEGA — это больше, чем мобильная связь. Это сервис, который соответствует вашему ритму жизни и подчеркивает статус без лишних слов.

Подключиться к тарифу можно в центрах продаж и обслуживания MEGA по всей стране.

MEGA — выбирая лучшее!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
