Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов

До завершения новогодней акции от Saima Telecom осталось всего два дня, чтобы обеспечить себя высокоскоростным интернетом и развлечениями на максимально выгодных условиях.

Почему стоит поторопиться?

Только до 15 января 2026 года (включительно) новые абоненты могут подключить комплексный пакет «Интернет + Интерактивное ТВ» со скидкой 30 процентов. Стоимость абонентской платы в первые три месяца составит всего 850 сомов в месяц.

Что входит в пакет

  • Стабильный интернет до 500 мегабитт в секунду.
  • Интерактивное ТВ нового поколения для всей семьи.
  • Пять кинотеатров в одном: доступ к топовым сервисам Etnomedia, Premier, Start, Wink и О!Кино.

Оборудование и подключение — в подарок!

Saima Telecom берет все расходы по установке на себя. Клиенты получают бесплатное подключение и современное оборудование (Wi-Fi роутер и ТВ-приставку) в ответственное хранение.

ВАЖНО! Количество комплектов оборудования на складах тает, а до конца приема заявок осталось всего два дня. Чтобы не упустить выгоду и провести остаток зимы с комфортом, стоит действовать прямо сейчас.

Успейте оставить заявку на подключение!

Сделать это можно любым удобным способом.

  1. Онлайн: на сайте saimatelecom.kg;
  2. Мессенджеры: напишите в WhatsApp или Telegram по номеру 0708909000;
  3. Приложение: «Мой О!» (раздел Saima Telecom);
  4. Лично: в любом магазине сети O!Store.

Не откладывайте на завтра то, что принесет уют в ваш дом уже сегодня. Осталось всего два дня!

Акция актуальна до 15.01.2026 года для новых абонентов (физических лиц). Скидка действует первые три месяца. Оборудование предоставляется на ответственное хранение гражданам КР. Подробности на saimatelecom.kg. Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003 года.
