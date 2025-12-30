Итоги 2025 года: MEGA фиксирует исторический максимум по доходам

Государственный оператор сотовой связи MEGA подвел предварительные итоги этого года, который стал для компании периодом устойчивого развития, технологического обновления и расширения цифровых сервисов для абонентов по всей стране.

По итогам 2025-го зафиксирован исторический максимум по доходам за весь период деятельности оператора. Это стало результатом устойчивого роста абонентской базы, увеличения потребления мобильных данных и последовательной реализации стратегии технологического развития.

В этом году госоператор обновил и расширил линейку тарифных планов, ориентированных на разные категории абонентов — от активных пользователей мобильного интернета до комбинированных предложений.

Отдельным направлением стало развитие экосистемы. MegaPay — цифровое решение компании, которое сегодня трансформировалось в полноценный суперапп. Сервис объединил два приложения в одном интерфейсе и предоставляет доступ ко всем основным сервисам MEGA: банковским операциям, платежам, переводам, управлению тарифами и услугами связи, а также к оплате услуг в сферах медицины, строительства и государственных сервисов.

Значительный прогресс достигнут и в техническом развитии. В 2025-м MEGA построила рекордное количество базовых станций. Сегодня сеть MEGA охватывает более 99 процентов населенной территории страны. Компания обеспечивает связь на ключевых инфраструктурных объектах, включая железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан, проект «Камбар-Ата-1», «Алтынкен», горнолыжный кластер «Три вершины», трассу вокруг Иссык-Куля, а также озера Сары-Челек и Сон-Куль, заповедники и труднодоступные регионы.

С учетом роста объема данных и интернет-трафика в этом году MEGA также провела масштабную модернизацию и обновление ключевого оборудования внутренней инфраструктуры оператора.

Эти меры создают необходимые условия для устойчивого развития компании на последующие годы, повышают надежность сети, а также способствуют улучшению технического оснащения и условий труда сотрудников.

MEGA также усилила взаимодействие с государственными и общественными институтами. В 2025-м она подписала ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве, направленных на развитие инвестиционного климата, цифровой инфраструктуры и внедрение современных технологий в государственном секторе.

Качество процессов компании вновь подтверждено международным аудитом TÜV: MEGA успешно прошла ресертификацию по стандарту ISO 9001:2015, оставаясь первым и единственным оператором связи в Кыргызстане с данным статусом.

Отдельное внимание в деятельности оператора в этом году уделено корпоративно-социальной ответственности. MEGA принимала активное участие в экологических инициативах и экоакциях, направленных на сохранение окружающей среды, формирование ответственного отношения к природе и поддержку устойчивого развития. Сотрудники компании участвовали в экологических мероприятиях и социальных проектах в различных регионах республики.

В рамках благотворительной деятельности MEGA оказывала помощь детским домам и социальным учреждениям, внося вклад в улучшение условий жизни и поддержку детей. Социальные инициативы компании стали важной частью ее миссии как государственного оператора, ориентированного на долгосрочные общественные ценности.

Подводя итоги года, MEGA подтверждает свою приверженность миссии государственного оператора — обеспечивать надежную, доступную и современную связь для граждан Кыргызской Республики, способствуя цифровому развитию страны и повышению качества жизни населения.

В 2026-м компания планирует продолжить модернизацию сети, развитие цифровых сервисов и реализацию социальных и экологических инициатив, ориентированных на потребности своих абонентов и приоритеты государства.

MEGA — выбирая лучшее!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.