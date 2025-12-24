18:15
Бизнес

MEGA и Нацагентство по инвестициям подписали меморандум о взаимопонимании

Сегодня Государственный оператор сотовой связи MEGA и Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие инвестиционного потенциала страны.

Официальная церемония подписания документа состоялась с участием генерального директора MEGA Эльнара Субакожоева и директора Нацагентства по инвестициям Равшанбека Сабирова.

Подписанный меморандум подтверждает обоюдную заинтересованность сторон в содействии формированию благоприятной инвестиционной среды в Кыргызстане и закрепляет намерение развивать сотрудничество по направлениям, представляющим взаимный интерес.

В рамках соглашения Национальное агентство по инвестициям намерено способствовать созданию благоприятных условий для обсуждения и рассмотрения проектов, связанных с развитием инвестиционной среды, а также при необходимости осуществлять обмен информацией и консультациями в пределах своей компетенции.

Со своей стороны MEGA планирует рассматривать возможности участия в инициативах, направленных на повышение инвестиционной привлекательности страны, а также оказывать информационную поддержку инициативам агентства через доступные коммуникационные ресурсы на основе взаимного согласования.

Стороны также договорились поддерживать открытый диалог, обмениваться мнениями, анализировать потенциал реализации совместных проектов и проводить консультации и рабочие встречи по мере необходимости.

Подписание меморандума станет дополнительным шагом к укреплению партнерства между государственными институтами и поспособствует продвижению инвестиционных инициатив, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие Кыргызской Республики.

