Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова

На 71-м году жизни скоропостижно покинула этот мир любящая мать, верная жена, отличный соратник и коллега, отличник народного образования, судья национальной категории, мастер учительской профессии Алиймахан Наржигитова.

Алиймахан Наржигитова родилась 5 декабря 1953 года в селе Успеновка Джаны-Джольского района Джалал-Абадской области.

Образование

1970-1974 — ОГПИ, факультет «Физмат» по специальности математик.

1985 — факультет идеологических кадров. Высшее политическое образование в системе партийной учебы.

2010-2017 — ОГПИ, педагог физической культуры.

Общий стаж работы составил 54 года.

Опыт работы

1974-1977 — математик в школе.

1977-1983 — математик-преподаватель ГСПТУ № 12.

1983-1987 — завуч ГСПТУ № 12.

1987-1990 — математик-преподаватель ГСПТУ № 12.

1990-2004 — тренер преподаватель ДЮСШ № 1.

2004-2021 — завуч, тренер-преподаватель ДЮКФП при ДЮСШОР.

2023-2025 — математик, руководитель кружка СОШ № 10 г. Бишкек.

Награды

Правительственная Почетная грамота, 2003 год.

Областные и городские Почетные грамоты, 1977-2020 годы.

Отличник народного образования, 2006 год.

Судья национальной категории, 2012 год.

Награждена медалью мастер учительской профессии в 2019 году.

Благодаря своим качествам — исполнительности, пунктуальности, ответственности, компетентности и решительности — сумела воспитать таких спортсменов, как Мелис Маматов — мастер спорта Кыргызской Республики, мастер Фиде, Чемпион Азии, многократный чемпион Кыргызстана, победитель международных турниров в Испании, Словакии, России и Шри-Ланке; Кадырова Бегимай — кандидат в мастера спорта, двухкратная чемпионка Кыргызской Республики, чемпионка Якутии, чемпионка Забайкальского края среди женщин, участница мировых турниров во Франции и Испании; Азамат Козубай уулу, Жусуп Козубай уулу — неоднократные чемпионы района, города, области, международных соревнований, проводимых за рубежом. Согласно сайту ФИДЕ, они являются лучшими спортсменами TOP-10, представляющими Кыргызскую Республику.

Семья, родные и близкие скорбят и разделяют горечь невосполнимой утраты, светлая память об Алиймахан Наржигитовой будет храниться в наших сердцах.

Друзья, родственники, одногрупники и односельчане из дальнего и ближнего зарубежья могут выразить свои соболезнования семье по телефону +996 772 000029.