10:16
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Бизнес

Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова

На 71-м году жизни скоропостижно покинула этот мир любящая мать, верная жена, отличный соратник и коллега, отличник народного образования, судья национальной категории, мастер учительской профессии Алиймахан Наржигитова.

Алиймахан Наржигитова родилась 5 декабря 1953 года в селе Успеновка Джаны-Джольского района Джалал-Абадской области.

Образование

1970-1974 — ОГПИ, факультет «Физмат» по специальности математик.

1985 — факультет идеологических кадров. Высшее политическое образование в системе партийной учебы.

2010-2017 — ОГПИ, педагог физической культуры.

Общий стаж работы составил 54 года.

Опыт работы

1974-1977 — математик в школе.

1977-1983 — математик-преподаватель ГСПТУ № 12.

1983-1987 — завуч ГСПТУ № 12.

1987-1990 — математик-преподаватель ГСПТУ № 12.

1990-2004 — тренер преподаватель ДЮСШ № 1.

2004-2021 — завуч, тренер-преподаватель ДЮКФП при ДЮСШОР.

2023-2025 — математик, руководитель кружка СОШ № 10 г. Бишкек.

Награды

Правительственная Почетная грамота, 2003 год.

Областные и городские Почетные грамоты, 1977-2020 годы.

Отличник народного образования, 2006 год.

Судья национальной категории, 2012 год.

Награждена медалью мастер учительской профессии в 2019 году.

Благодаря своим качествам — исполнительности, пунктуальности, ответственности, компетентности и решительности — сумела воспитать таких спортсменов, как Мелис Маматов — мастер спорта Кыргызской Республики, мастер Фиде, Чемпион Азии, многократный чемпион Кыргызстана, победитель международных турниров в Испании, Словакии, России и Шри-Ланке; Кадырова Бегимай — кандидат в мастера спорта, двухкратная чемпионка Кыргызской Республики, чемпионка Якутии, чемпионка Забайкальского края среди женщин, участница мировых турниров во Франции и Испании; Азамат Козубай уулу, Жусуп Козубай уулу — неоднократные чемпионы района, города, области, международных соревнований, проводимых за рубежом. Согласно сайту ФИДЕ, они являются лучшими спортсменами TOP-10, представляющими Кыргызскую Республику.

Семья, родные и близкие скорбят и разделяют горечь невосполнимой утраты, светлая память об Алиймахан Наржигитовой будет храниться в наших сердцах.

Друзья, родственники, одногрупники и односельчане из дальнего и ближнего зарубежья могут выразить свои соболезнования семье по телефону +996 772 000029.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/354669/
просмотров: 1264
Версия для печати
Материалы по теме
Скончалась мать ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева Мая Алиева
Скончался народный артист России, пианист и композитор Левон Оганезов
Скончался экс-депутат Жогорку Кенеша Бурибай Жураев
Скончался Джеймс Уотсон, получивший Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК
В США скончался бывший вице-президент Дик Чейни
Скончался совладелец комплекса «Гавайи» Журат Абдуллаев
Скончался бывший глава «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов
Скончалась знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале
Скончался один из авторов Государственного флага Кыргызстана Жусуп Матаев
Скончался известный кыргызстанский актер Руслан Курманалиев
Популярные новости
Фонтаны у&nbsp;ЦУМа сохранят и&nbsp;модернизируют в&nbsp;рамках нового проекта Фонтаны у ЦУМа сохранят и модернизируют в рамках нового проекта
Новый миллионер недели: &laquo;Оптима Банк&raquo; наградил победителя акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»
MBANK дарит покупателям Temu скидку $5&nbsp;на каждую покупку по&nbsp;картам Visa MBANK дарит покупателям Temu скидку $5 на каждую покупку по картам Visa
BAKAI поддержал фильм о&nbsp;героях спорта &laquo;Кыргызстан&nbsp;&mdash; родина чемпионов&raquo; BAKAI поддержал фильм о героях спорта «Кыргызстан — родина чемпионов»
Бизнес
Скоропостижно ушла из&nbsp;жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова
Новый миллионер недели: &laquo;Оптима Банк&raquo; наградил победителя акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»
BAKAI поддержал фильм о&nbsp;героях спорта &laquo;Кыргызстан&nbsp;&mdash; родина чемпионов&raquo; BAKAI поддержал фильм о героях спорта «Кыргызстан — родина чемпионов»
MEGA делает шаг к&nbsp;суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24 MEGA делает шаг к суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24
17 декабря, среда
10:15
Подозреваемого в мошенничестве на $100 тысяч задержали в Бишкеке Подозреваемого в мошенничестве на $100 тысяч задержали...
10:05
Без мандата. Верховный суд КР не удовлетворил жалобу Жылдызкан Джолдошевой
09:57
Хадж-2026: паломников обязали пройти вакцинацию от менингита и гриппа
09:51
«Фридом банк Казахстан» хочет создать «дочку» в Кыргызстане
09:43
В Оше проводятся работы по очистке и ремонту водохозяйственных каналов