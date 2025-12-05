В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга

Российскими операторами связи внедрен механизм ускоренной верификации иностранных SIM-карт, что позволяет абонентам в роуминге быстрее получить доступ к мобильному интернету и SMS.

В сетях российских операторов связи продолжает действовать обязательный 24-часовой «период охлаждения», в течение которого доступ к интернету и обмену сообщениями ограничен по требованию государственных органов РФ.

Как работает ускоренная разблокировка SIM-карт

Теперь абоненту направляется SMS-сообщение со специальной ссылкой от оператора, в сети которого он зарегистрировался. Необходимо кликнуть по ссылке и пройти простую проверку CAPTCHA, которая подтверждает, что действие выполняет человек. После этого доступ к услугам связи будет предоставлен принимающим оператором без ожидания 24 часов. При этом скорость разблокировки зависит от нагрузки на сеть оператора и может занимать несколько минут.

Применение данных смягчающих мер позволит обеспечить более комфортное пользование услугами связи абонентами и повысить доступность мобильных сервисов по прибытии в Российскую Федерацию.

Оставайтесь онлайн за границей с роумингом от О!

Чтобы пользоваться интернетом в роуминге еще удобнее, мобильный оператор О! предлагает выгодные интернет-пакеты для поездок. Они помогают существенно экономить и полностью контролировать расходы на интернет-трафик. Подключить нужный пакет можно в приложении «Мой О!» или с помощью команды *997*500#. Также доступны дополнительные возможности в роуминге — «Безлимитный WhatsApp», «Безлимитный Telegram» и услуге «Доверительный интернет-роуминг».

Подробнее на сайте o.kg.

Для удобства путешественников работает онлайн-поддержка О! в WhatsApp (доступна 24/7): +996 705 700 700 https://wa.me/996705700700

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.