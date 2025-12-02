20:04
МПЦ («Элкарт») и «Алипей+» провели первую тестовую оплату в Шанхае

ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (оператор национальной платежной системы «Элкарт») и международная платформа «Алипей+» успешно провели первую тестовую операцию в рамках интеграции «Алипей+» / ELQR. Тест был выполнен в офисе «Алипей+» в Шанхае во время рабочего визита председателя ЗАО «МПЦ» Алтымыша Туратбекова в Китай.

В ходе встречи провели проверку тестового сценария оплаты по QR-коду в сторону «Алипей». Результат оказался успешным, что подтверждает: работа по интеграции идет активно и в полном соответствии с планом. Новый этап сотрудничества открывает возможности для расширения доступности цифровых платежей для граждан Кыргызстана и гостей страны.

Председатель ЗАО «МПЦ» Алтымыш Туратбеков отметил, что на первом этапе пользователи смогут оплачивать товары и услуги в сторону «Алипей+» по QR-коду быстро, удобно и без дополнительных действий. На втором этапе проект будет расширен, и платежи начнут работать в обе стороны, обеспечивая взаимный прием QR-платежей.

Напомним, в сентябре в Шанхае (Китай) ЗАО «МПЦ» и «Алипей+» подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ стал важным шагом в реализации задач, поставленных Национальным банком Кыргызской Республики, — развитию трансграничных платежей, цифровых сервисов и международного сотрудничества. Фактически соглашение запускает цифровой мост между Кыргызстаном и Китаем, а также странами присутствия «Алипей+».

Для справки:

«Алипей+» — международная платформа цифровых платежей компании Ant International. Объединяет ведущие электронные кошельки и платежные приложения мира, работает в 57 странах и регионах, охватывая десятки миллионов торговцев. Сервис позволяет пользователям оплачивать покупки за рубежом в привычном приложении, а бизнесу — принимать платежи от миллионов клиентов, обеспечивая удобство и безопасность транзакций.
