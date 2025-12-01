МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay

На полях крупной международной конференции в Шанхае, которая собрала представителей более чем 70 стран, Межбанковский процессинговый центр («Элкарт») подписал меморандум о сотрудничестве с UnionPay International.

Подписание состоялось в рамках общей церемонии, в ходе которой 11 организаций* представили достижения в области развития трансграничных платежей совместно с UnionPay. Для Кыргызстана данный документ носит исключительно двусторонний характер и закрепляет прямое партнерство между ЗАО «МПЦ» («Элкарт») и UnionPay.

Меморандум подписан председателем правления ЗАО «МПЦ» Алтымышем Туратбековым. Документ определяет ключевые направления совместной работы, создает основу для дальнейшего развития платежной инфраструктуры и расширяет возможности трансграничных операций между двумя системами.











После церемонии состоялась отдельная встреча в узком формате с генеральным директором UnionPay Ларри Ваном. Алтымыш Туратбеков отметил, что развитие кобейджинговых карт является одним из приоритетов ЗАО «МПЦ» («Элкарт»).

В свою очередь генеральный директор UnionPay поддержал данное направление и выразил готовность как можно скорее приступить к реализации совместного проекта. Он подчеркнул, что это сотрудничество важно для обеих стран, и заметил — ЗАО «МПЦ» («Элкарт») является примером внедрения QR-платежей в Центрально-Азиатском регионе.

Алтымыш Туратбеков добавил, что первым этапом станет запуск кобейджинговой карты Elkart & UnionPay, а следующим — внедрение совместных QR-платежей. Реализация первых инициатив начнется уже в начале следующего года.

По его словам, сотрудничество позволит не только укрепить позиции обеих платежных систем, но и обеспечит пользователям простые, безопасные и удобные платежи в обоих направлениях — как в Кыргызстане, так и в Китае. Это особенно важно для трансграничных поездок, бизнеса и онлайн-платежей.





Справка

UnionPay International обеспечивает прием карт в 183 странах и регионах, развивая глобальную платежную сеть и современные технологические решения.



*11 партнеров, заключивших соглашения с UnionPay:



