MIslamic запустил вклад «Мудараба» с доходностью до 16 процентов

MIslamic запустил депозит «Мудараба» — инвестиционное партнерство по исламским принципам. Потенциальная доходность до 15,5 процента является самым высоким заявленным показателем на рынке сегодня.

Важно: в период с 24 ноября по 30 декабря 2025 года включительно доходность депозита сроком на девять месяцев повышена до 16 процентов годовых.

Детали: не процент, а честное деление прибыли

«Мудараба» — исламский финансовый договор, соответствующий шариату, поскольку в нем отсутствует риба — фиксированный процент.

MIslamic выступает как мудариб (управляющий).

Клиент — как рабб-уль-маль (инвестор).

Средства направляются на финансирование реального сектора экономики Кыргызстана, включая поддержку бизнеса и приобретение товаров. Все инвестиции строго контролируются на предмет соответствия шариату, исключая запрещенные сферы (например, азартные игры, алкоголь).

Принцип разделения прибыли и риска

Главный принцип — долевое участие в прибыли и убытках.



Прибыль делится между MIslamic и вкладчиком в согласованных долях.

Убыток несет вкладчик пропорционально сумме (если убыток возник не по вине банка).

Для сглаживания рисков MIslamic создает резерв на выравнивание прибыли (РВП).

Формат партнерства, который предлагает MIslamic:

неограниченная мудараба: банк самостоятельно выбирает наиболее выгодное шариатское направление для инвестирования средств, максимизируя потенциальный доход.

Минимальная сумма вклада — 1 тысяча сомов или $50. Сроки — от 3 до 36 месяцев с ежемесячной выплатой прибыли.

Депозит запущен в октябре 2025 года и доступен для оформления в подразделениях MIslamic, а в ближайшее время планируется возможность оформления онлайн через мобильное приложение MIslamic.

Источник: mbank.kg.

Лицензия НБ КР № 014.