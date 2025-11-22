15:12
BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители

BAKAI, официальный банк UFC в странах СНГ, подвел итоги масштабной акции и объявил имена четырех победителей, которые отправились на главное спортивное событие осени — UFC Fight Night Doha 2025, проходящее 22 ноября в Дохе (Катар). Каждый победитель получил полный турпакет для себя и своего спутника: перелет, проживание и билеты на легендарный турнир мирового уровня.

Победители определены — четыре категории, четыре истории удачи

Акция проходила с 26 октября по 10 ноября 2025 года, и BAKAI определил победителей в четырех направлениях, чтобы дать шанс разным группам своих клиентов.

• Самый активный пользователь карты и приложения BakAi — клиент, который чаще всех оплачивал покупки через POS-терминалы и совершал операции в приложении.

• Активный бизнес-клиент BAKAI Business — участник, показавший максимальное количество исходящих переводов и QR-оплат.

• Покупатель ОСАГО в BAKAI Страхование — клиент, оформивший страховой полис в период акции.

• Победитель Instagram-конкурса — случайно выбранный подписчик @bakaibank.kg, выполнивший все условия: лайк, подписка, отметка друга и репост в сторис.

Этот многоуровневый подход позволил вовлечь сразу несколько сегментов аудитории — пользователей мобильного приложения, бизнес-клиентов, страхователей и поклонников UFC в соцсетях.

Главный подарок — незабываемая поездка 8 участникам на UFC Fight Night Doha 2025 и двум амбассадорам BAKAI Айане Советовой @aianasovetovaa_ и Темирлану Оморову @_omorov!

Каждый победитель получил сертификат на полный турпакет от BAKAI, включающий:

• авиаперелеты Бишкек — Доха — Бишкек;

• проживание 3 дня / 2 ночи в отеле;

• билеты на UFC Fight Night Doha 2025.

Мы рады подарить клиентам возможность стать частью крупнейшего мирового события.

Каждая категория победителей отражает ключевые направления BAKAI — от ежедневных сервисов и бизнеса до страхования и активного сообщества. Мы благодарим всех участников и продолжаем создавать яркие акции, которые дарят эмоции, впечатления и новые возможности.
