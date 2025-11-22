BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители

BAKAI, официальный банк UFC в странах СНГ, подвел итоги масштабной акции и объявил имена четырех победителей, которые отправились на главное спортивное событие осени — UFC Fight Night Doha 2025, проходящее 22 ноября в Дохе (Катар). Каждый победитель получил полный турпакет для себя и своего спутника: перелет, проживание и билеты на легендарный турнир мирового уровня.
Победители определены — четыре категории, четыре истории удачи
Акция проходила с 26 октября по 10 ноября 2025 года, и BAKAI определил победителей в четырех направлениях, чтобы дать шанс разным группам своих клиентов.
• Самый активный пользователь карты и приложения BakAi — клиент, который чаще всех оплачивал покупки через POS-терминалы и совершал операции в приложении.
• Активный бизнес-клиент BAKAI Business — участник, показавший максимальное количество исходящих переводов и QR-оплат.
• Покупатель ОСАГО в BAKAI Страхование — клиент, оформивший страховой полис в период акции.
• Победитель Instagram-конкурса — случайно выбранный подписчик @bakaibank.kg, выполнивший все условия: лайк, подписка, отметка друга и репост в сторис.
Этот многоуровневый подход позволил вовлечь сразу несколько сегментов аудитории — пользователей мобильного приложения, бизнес-клиентов, страхователей и поклонников UFC в соцсетях.
Главный подарок — незабываемая поездка 8 участникам на UFC Fight Night Doha 2025 и двум амбассадорам BAKAI Айане Советовой @aianasovetovaa_ и Темирлану Оморову @_omorov!
Каждый победитель получил сертификат на полный турпакет от BAKAI, включающий:
• авиаперелеты Бишкек — Доха — Бишкек;
• проживание 3 дня / 2 ночи в отеле;
• билеты на UFC Fight Night Doha 2025.
Мы рады подарить клиентам возможность стать частью крупнейшего мирового события.
Каждая категория победителей отражает ключевые направления BAKAI — от ежедневных сервисов и бизнеса до страхования и активного сообщества. Мы благодарим всех участников и продолжаем создавать яркие акции, которые дарят эмоции, впечатления и новые возможности.