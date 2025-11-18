10:36
Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банк»

«Оптима Банк» запускает акцию «20 миллионеров». Каждую неделю 1 победитель получает 1 миллион сомов: все, что нужно для участия — это приложение Optima24.

Как стать участником

1. Откройте приложение Optima24;

2. Нажмите кнопку «Хочу миллион».

Вы получите подарочный билет, который уже участвует в розыгрыше — выиграть можно даже с одним билетом!

Билеты начисляются за привычные операции в приложении: оплату услуг, переводы, платежи по QR.

Наибольшее количество билетов можно получить за:

• получение онлайн-кредита;
• оформление рассрочки Pay,Da!;
• получение средств через систему денежных переводов Astrasend;
• открытие карты VISA Optima Gold для ребенка.

Пользуйтесь Optima24 и побеждайте.

20 миллионеров с «Оптима Банк» — шанс есть у каждого!
