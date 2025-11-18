Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банк»

«Оптима Банк» запускает акцию «20 миллионеров». Каждую неделю 1 победитель получает 1 миллион сомов: все, что нужно для участия — это приложение Optima24.
Как стать участником
1. Откройте приложение Optima24;
2. Нажмите кнопку «Хочу миллион».
Вы получите подарочный билет, который уже участвует в розыгрыше — выиграть можно даже с одним билетом!
Билеты начисляются за привычные операции в приложении: оплату услуг, переводы, платежи по QR.
Наибольшее количество билетов можно получить за:• получение онлайн-кредита;
• оформление рассрочки Pay,Da!;
• получение средств через систему денежных переводов Astrasend;
• открытие карты VISA Optima Gold для ребенка.