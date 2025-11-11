Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi

BAKAI объявляет о старте новой акции на переводы через Visa Direct — систему мгновенных переводов с карты на карту. С 10 по 30 ноября 2025 года каждый перевод может стать выигрышным и принести ценные призы, включая путешествие мечты и новейшие смартфоны.

Совершайте переводы по системе Visa Direct с 10 по 30 ноября и автоматически становитесь участником розыгрыша.

Победители определятся по порядковому номеру перевода:

10-тысячный перевод — тур на двоих в Фукуок на январские каникулы;

7-тысячный перевод — iPhone 17 Air Blue 512 GB;

5-тысячный перевод — iPhone 17 Air Blue 256 GB.

Что такое Visa Direct

Visa Direct — это глобальная система мгновенных переводов, которая позволяет отправлять деньги с карты Visa на карту Visa в более чем 80 стран мира.

Средства поступают в течение нескольких минут, а пользователи получают:

мгновенные переводы по номеру карты;

возможность отправки денег в разные страны;

безопасность каждой транзакции;

простоту и доступность — все через мобильный банк BakAi.

Акция действует с 10 по 28 декабря этого года.

Подробные условия на сайте bakai.kg.