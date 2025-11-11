Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi

BAKAI объявляет о старте новой акции на переводы через Visa Direct — систему мгновенных переводов с карты на карту. С 10 по 30 ноября 2025 года каждый перевод может стать выигрышным и принести ценные призы, включая путешествие мечты и новейшие смартфоны.
Совершайте переводы по системе Visa Direct с 10 по 30 ноября и автоматически становитесь участником розыгрыша.
Победители определятся по порядковому номеру перевода:
- 10-тысячный перевод — тур на двоих в Фукуок на январские каникулы;
- 7-тысячный перевод — iPhone 17 Air Blue 512 GB;
- 5-тысячный перевод — iPhone 17 Air Blue 256 GB.
Что такое Visa Direct
Visa Direct — это глобальная система мгновенных переводов, которая позволяет отправлять деньги с карты Visa на карту Visa в более чем 80 стран мира.
Средства поступают в течение нескольких минут, а пользователи получают:
- мгновенные переводы по номеру карты;
- возможность отправки денег в разные страны;
- безопасность каждой транзакции;
- простоту и доступность — все через мобильный банк BakAi.
Акция действует с 10 по 28 декабря этого года.
Подробные условия на сайте bakai.kg.