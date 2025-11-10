10:16
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека

Газовая служба «Бишкекгаз» уведомляет, что в связи с работами на подземном газопроводе среднего давления с 10 по 14 ноября временно приостановлена подача природного газа в районе, ограниченном:

  • проспектом Чингиза Айтматова, улицами Льва Толстого, Матыева, Бакаева, Гагарина.

Работы проводятся по инициативе столичной мэрии в связи с реконструкцией дорожной сети столицы.

«Бишкекгаз» просит жителей использовать альтернативные источники энергии на время отключения. Приносим извинения за временные неудобства: «Мы работаем для вашей безопасности и стабильного газоснабжения».
