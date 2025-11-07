Мобильный оператор О! объявляет о масштабном обновлении линейки тарифов «Переходи на О! Комбо».

Теперь любимые тарифы стали еще щедрее, предлагая ощутимо больше интернета и минут для общения вне сети. Что особенно приятно — стоимость тарифов остается прежней!

Это настоящий подарок, который позволит вам оставаться онлайн и на связи еще дольше, не переплачивая.

Вот как изменились условия:

Для тех, кто выбирает «Переходи на О! Комбо»:

Интернет увеличен в два раза! Основной пакет вырос с 40 ГБ до 80 ГБ — смотрите видео, слушайте музыку и скачивайте файлы, не глядя на счетчик мегабайтов;

Для максималистов — «Переходи на О! Комбо Макс»:

Больше интернета! Основной пакет увеличен с 50 ГБ до 100 ГБ.

Больше общения! Пакет минут для звонков вне сети вырос более чем в два раза — с 50 до 100 минут;

Для самых общительных — «Переходи на О! Комбо Безлимит»:

Пакет минут вне сети удвоился и теперь составляет целых 200 минут, а интернет по-прежнему безлимитный.

Вы по-прежнему можете бесплатно выбрать две комбо-опции! Только теперь больше не нужно выбирать между дополнительным интернетом и любимым онлайн-кинотеатром, к примеру. Выберите что-нибудь еще!

Комбо-опции на выбор:

раздача Wi-Fi;

200+ каналов на O!TV;

безлимит на музыку для Yandex Music, Apple Music и Spotify;

услуга «Где ты?», которая помогает знать, где близкие;

подписка «Яндекс Плюс» (скидки в такси, музыка, кино и книги);

онлайн-кинотеатры Etnomedia, Premier, Start, Wink или Rizanova.

Управлять комбо-опциями можно в приложении «Мой О!». Там же вы можете активировать бесплатную подписку O!Prime на 90 дней, которая дает еще больше интернета: +10 ГБ дополнительного интернета, кешбэк до 100 процентов и 0 процентов комиссии за платежи!

Новые увеличенные пакеты активируются автоматически при следующем списании абонентской платы. Подробнее на сайте perehodi.o.kg.

Ваш тариф — ваша свобода выбора.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее: o.kg.