16:29
USD 87.45
EUR 100.46
RUB 1.08
Бизнес

Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay

MegaPay предлагает инновационный продукт для предпринимателей — гибридный смарт POS-терминал 3-в-1. Устройство объединяет в себе функции приема платежей, QR-оплаты и контрольно-кассовой машины, делая процесс обслуживания клиентов быстрее, проще и удобнее.

Три функции в одном устройстве

  1. Банковские карты — поддержка всех популярных платежных систем. Терминал оснащен модулем NFC, что позволяет оплачивать покупки бесконтактно — картой или смартфоном.
  2. QR-код ELQR — единый стандарт, который облегчает оплату через мобильные приложения банков.
  3. Встроенная ККМ — автоматическая фискализация всех операций в соответствии с требованиями законодательства, без необходимости подключать дополнительные устройства.

Смарт POS-терминал 3-в-1 идеально подходит для малого, среднего и крупного бизнеса, стремящегося оптимизировать процессы и сократить издержки.

Специальное предложение для юга Кыргызстана:
до 31 декабря 2025 года для предпринимателей Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей действует акция — все комиссии по POS-терминалам MegaPay обнулены.

Подключив Smart POS-терминал от MegaPay, предприниматели получают надежный инструмент для развития бизнеса и уверенный шаг в цифровое будущее.

Контакты для подключения:

  • +996 (990) 800 800 — звонок бесплатный для абонентов MEGA;
  • WhatsApp: +996 (999) 500 000;
  • megapay.kg — раздел «Бизнес».

Запуск нового продукта подтверждает стремление MegaPay предоставлять эффективные и технологичные решения, которые помогают кыргызстанским предпринимателям быть конкурентоспособными и уверенно двигаться в ногу с цифровой экономикой.

Лицензия НБ КР № 3028080120 и № 2027080120 от 08.01.2020 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/349932/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
Тариф «Мамлекеттик»: выгодная связь для работников госучреждений
Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве
Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались!
Кешбэк за каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в Манасе
Подключай eSIM от MEGA и получай 30 ГБ интернета в подарок
Популярные новости
MBANK предлагает 15&nbsp;процентов годовых по&nbsp;депозиту на&nbsp;девять месяцев MBANK предлагает 15 процентов годовых по депозиту на девять месяцев
Новая АЗС &laquo;Чайна Петроль Компани Джунда&raquo; открылась в&nbsp;Кемине Новая АЗС «Чайна Петроль Компани Джунда» открылась в Кемине
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
Бизнес
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
6 ноября, четверг
16:19
В Нарынской области закрыли перевал Кында до весны В Нарынской области закрыли перевал Кында до весны
16:17
О симптомах и причинах психических расстройств рассказала врач
16:05
В Джалал-Абаде участок противотуберкулезной больницы вернули в госсобственность
15:39
﻿В Кыргызстане растет число людей с депрессией и паническими атаками
15:34
Форсаж по-бишкекски. Мужчина угнал машину за 60 секунд