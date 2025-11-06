Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay

MegaPay предлагает инновационный продукт для предпринимателей — гибридный смарт POS-терминал 3-в-1. Устройство объединяет в себе функции приема платежей, QR-оплаты и контрольно-кассовой машины, делая процесс обслуживания клиентов быстрее, проще и удобнее.

Три функции в одном устройстве

Банковские карты — поддержка всех популярных платежных систем. Терминал оснащен модулем NFC, что позволяет оплачивать покупки бесконтактно — картой или смартфоном. QR-код ELQR — единый стандарт, который облегчает оплату через мобильные приложения банков. Встроенная ККМ — автоматическая фискализация всех операций в соответствии с требованиями законодательства, без необходимости подключать дополнительные устройства.

Смарт POS-терминал 3-в-1 идеально подходит для малого, среднего и крупного бизнеса, стремящегося оптимизировать процессы и сократить издержки.

Специальное предложение для юга Кыргызстана:

до 31 декабря 2025 года для предпринимателей Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей действует акция — все комиссии по POS-терминалам MegaPay обнулены.

Подключив Smart POS-терминал от MegaPay, предприниматели получают надежный инструмент для развития бизнеса и уверенный шаг в цифровое будущее.

Контакты для подключения:

+996 (990) 800 800 — звонок бесплатный для абонентов MEGA;

WhatsApp: +996 (999) 500 000;

megapay.kg — раздел «Бизнес».

Запуск нового продукта подтверждает стремление MegaPay предоставлять эффективные и технологичные решения, которые помогают кыргызстанским предпринимателям быть конкурентоспособными и уверенно двигаться в ногу с цифровой экономикой.

Лицензия НБ КР № 3028080120 и № 2027080120 от 08.01.2020 года.