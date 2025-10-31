Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?

Максимум комфорта по выгодной цене — с национальным мобильным оператором Beeline это возможно! В популярной тарифной линейке «Это» приятные обновления. Сразу несколько тарифов стали дешевле, сохранив при этом все свои преимущества.

Теперь стоимость абонентской платы за тариф «Это 100 ГБ» составляет 690 сомов на 30 дней. Тариф включает:

100 ГБ интернета;

возможность раздачи Wi-Fi (10 ГБ из пакета по тарифу);

100 минут для звонков на номера других сотовых операторов;

безлимитные звонки и SMS внутри сети Beeline;

4 бесплатных бонуса для связи и развлечений на ваш выбор;

50 каналов «Укмуш TV».

Хорошие новости и для тех, кто предпочитает недельные тарифы:

«Это 20 ГБ» — теперь 160 сомов;

«Это 30 ГБ» — 195 сомов;

«Безлимит неделя» — 245 сомов.

Принцип тот же: цены ниже — возможности на высоте.

Абоненты, которые уже пользуются этими тарифами, получили SMS-уведомления об изменениях. Для них новые более выгодные условия вступят в силу автоматически с момента списания очередной абонентской платы по тарифу.

С тарифами линейки «Это» вы получаете не только комфортные пакеты для интернета и звонков, но и полезные бонусы, которые можно подключать, менять и использовать совершенно бесплатно. Это могут быть роуминг-пакеты, безлимитный трафик, полезные сервисы, подписки на онлайн-кинотеатры и многое другое — открывайте Бонускану в приложении «Мой Beeline» и выбирайте то, что вам нужно.

Beeline продолжает совершенствовать тарифные решения, делая связь, интернет и цифровые сервисы еще доступнее и удобнее для каждого. Наслаждайтесь скоростью, комфортом и выгодой!

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР, 14-1102-КР, 14-1125-КР, 16-0089-КР, 20-0388-КР.