10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей

MBANK объявил о запуске новой акции. Теперь, совершая покупки на одном из самых посещаемых рынков Бишкека — Аламединском, горожане могут вернуть себе 10 процентов от потраченной суммы в виде кешбэка. Главное условие — оплатить товар через QR MKassa в мобильном приложении MBANK. Акция стала вторым подобным шагом банка после успешного запуска аналогичной программы на рынке «Орто-Сай».

Как работает акция:

Для получения 10 процентов кешбэка покупка должна быть совершена на Аламединском рынке.

Обязательное условие: оплата производится через QR-код MKassa в мобильном приложении MBANK.

Кешбэк начисляется автоматически.

Помимо кешбэка, запущен «Марафон призов». Каждая транзакция от 1 тысячи сомов, оплаченная через QR MKassa, автоматически приносит участнику 20 баллов для участия в розыгрыше квартиры, а также денежных и ценных призов.

Напомним, что аналогичная программа с начислением 10 процентов кешбэка с начала сентября успешно действует и на другом крупном рынке столицы — «Орто-Сай». Таким образом, MBANK расширяет свое присутствие на ключевых торговых точках Бишкека.

Чтобы получить заявленные 10 процентов кешбэка, клиентам необходимо убедиться, что их продавец уже подключен к системе MKassa. Если вы не обнаружили QR-код MKassa у вашего постоянного продавца на Аламединском рынке, попросите его подключиться к MKassa.



Ограничение: максимальная сумма кешбэка — 1 тысяча сомов за весь период акции.

