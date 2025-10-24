Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам

В Бишкеке состоялось подписание соглашения о реализации проекта «Сокращение углеродных выбросов за счет расширения использования тепловых насосов в Кыргызской Республике», реализуемого при поддержке Программы «Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызской Республике», реализуемой GIZ при софинансировании Правительства Германии, Европейского Союза и правительства Швейцарии.

Документ подписали директор компании «Чистый выбор» Худайберди Мавлянов и генеральный директор ОсОО «Валор Саммит Капитал» Эндрю Хаусон, а также партнеры, среди которых — МКА «Агрокредит Плюс», МКА ФФ «БТ Инновэйшнс» и ОсОО «Нулевые выбросы». Проект предусматривает установку первых 200–300 тепловых насосов в Бишкеке и Чуйской области уже в этом году.

Эндрю Хаусон отметил, что это очень перспективный проект. Он поможет не только пользователям новой технологии, но и всему обществу: уменьшит использование угля, сократит загрязнение воздуха и станет шагом Кыргызстана к «зеленым» технологиям.

Худайберди Мавлянов пояснил, что технология позволяет полностью отказаться от угля и газа: «Тепловые насосы — это тот же принцип, что и у холодильника, только наоборот. Они вырабатывают тепло за счет разницы температур и дают до 70–80 градусов без сжигания топлива. Для Кыргызстана это шаг к чистому воздуху и устойчивой энергетике».

Фото 24.kg. Худайберди Мавлянов

По его словам, компания предлагает систему не на продажу, а в аренду: «Это позволит семьям опробовать установку, понять, насколько она экономична и удобна, и увидеть реальную экономию в отопительный сезон».

Фото 24.kg. Житель жилмассива Ак-Босого Нурдин Жентаев

Житель жилмассива Ак-Босого Нурдин Жентаев, один из первых пользователей теплового насоса, рассказал: «Раньше топили углем — было много грязи, дыма, золы, а тепла все равно не хватало. Сейчас совсем другое. В доме чисто, температура держится стабильно, и счет за электричество меньше, чем мы тратили на уголь».

Выступая на церемонии подписания, руководитель отдела сотрудничества Представительства Европейского союза в Кыргызской Республике Ханс Фарнхаммер, сказал: «Проект отражает стратегический приоритет ЕС — поддержку «зеленого» перехода в Центральной Азии. Он демонстрирует, как инновационные, но уже проверенные технологии могут преобразить повседневную жизнь людей. Европа уже многие годы следует этим путем, постепенно отказываясь от зависимости от ископаемых видов топлива в пользу возобновляемых источников энергии и устанавливая амбициозные климатические цели для своей модели развития. Кыргызстан теперь сделал уверенный шаг в том же направлении, укрепляя энергетическую безопасность страны и улучшая экологические стандарты на благо граждан. ЕС по-прежнему привержен оказанию поддержки национальным властям и партнерам в достижении эффективных результатов в этой сфере, включая содействие инициативам, объединяющим бизнес, граждан и международное сообщество вокруг общей цели — чистого и безопасного будущего».

«Каждый установленный тепловой насос — это вклад в здоровье жителей, в будущее детей и в сохранение климата. Мы видим, как эта инициатива объединяет бизнес, граждан и международное сообщество вокруг общей цели — чистого и безопасного будущего», — отметил Ханс Фарнхаммер.