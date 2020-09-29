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Общество

Внедрить принципы зеленой экономики в Кыргызстане поможет Германия

Германское общество по международному сотрудничеству запустило проект «Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызстане». Об этом сообщила пресс-служба организации.

По ее данным, следующие три года проект будет поддерживать Министерство экономики КР при внедрении в стране передовых экономических принципов — зеленой экономики.

Зеленая экономика — это одна из наиболее широко обсуждаемых в последние десятилетия экономических концепций. Она обозначает развитие, при котором ресурсы используются, но не истощаются; отходов производится меньше, чем можно переработать.

Целью нового проекта является содействие устойчивому развитию в трех секторах: производстве фруктов и овощей, выращивании скота и туризме.

Отмечается, что работа будет сосредоточена в трех направлениях и уровнях:

— правительственный (продвижение политики зеленой экономики);

— предпринимательский (развитие устойчиво и экологично работающих предприятий);

— общественный (повышение осведомленности граждан о том, что такое зеленая экономика и зачем ее поддерживать).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166790/
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